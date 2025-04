Rivolta nel carcere di Cremona durante il Covid agenti feriti e intossicati | “Non è stata adunata sediziosa”

adunata sediziosa. A stabilirlo è il tribunale di Cremona che ha assolto i 15 detenuti che l'8 marzo del 2020, in piena pandemia Covid, avrebbero innescato la Rivolta nel carcere di Cà del Ferro. Condannati per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Non sussiste il reato di rsediziosa. A stabilirlo è il tribunale diche ha assolto i 15 detenuti che l'8 marzo del 2020, in piena pandemia, avrebbero innescato laneldi Cà del Ferro. Condannati per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Fanpage.it

Rivolta in carcere: cade l’accusa di radunata sediziosa, 4 detenuti assolti - I fatti sono dell’8 marzo del 2020: dei 15 imputati, c’è chi è stato condannato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale con pene dai 9 ai 10 mesi, chi a 7 mesi per danneggiamento ... 🔗laprovinciacr.it