Riviera delle Palme verso il record di presenze per Samb-Civitanovese

verso l’ennesimo record di presenze al Riviera delle Palme in occasione dell’ultima giornata di campionato con la Civitanovese. Ed è prevista anche una buona presenza di supporters ospiti anche in virtù dello storico gemellaggio che lega le due tifoserie, con la formazione ospite che è alla ricerca dei punti salvezza. Insomma in città c’è ancora tanta voglia di festeggiare il ritorno della Samb in Serie C. Venerdì 2 maggio alle ore 12 il sindaco Spazzafumo e tutta l’amministrazione comunale riceverà la Samb nell’aula consiliare di viale De Gasperi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Riviera delle Palme verso il record di presenze per Samb-Civitanovese Oltre settemila spettatori già conteggiati. E siamo solo a mercoledì. Dopo la Curva Nord esaurita in poche ore, sono stati praticamente bruciati tutti i tagliandi per l’anello superiore della Tribuna Est Mare. Sono ancora disponibili quelli per il parterre e la Tribuna Laterale Nord. Insomma si va ancora una voltal’ennesimodialin occasione dell’ultima giornata di campionato con la. Ed è prevista anche una buona presenza di supporters ospiti anche in virtù dello storico gemellaggio che lega le due tifoserie, con la formazione ospite che è alla ricerca dei punti salvezza. Insomma in città c’è ancora tanta voglia di festeggiare il ritorno dellain Serie C. Venerdì 2 maggio alle ore 12 il sindaco Spazzafumo e tutta l’amministrazione comunale riceverà lanell’aula consiliare di viale De Gasperi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Samb-Termoli: 6mila tifosi rossoblù al Riviera delle Palme per la promozione in C - Nonostante il giovedì pre pasquale saranno circa 6mila i tifosi rossoblù presenti questo pomeriggio al Riviera per il match interno con il Termoli. L’antipasto della festa per la promozione in C in programma per l’ultima giornata di campionato il prossimo 4 maggio nel match con la Civitanovese. Eusepi e compagni puntano al bottino pieno anche in questi ultimi 270 minuti. Palladini dovrà fare a meno degli squalificati Moretti e D’Eramo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tg Green 27 febbraio – Nucleare verso livelli record nel 2025, il rapporto dell’Aie - Il nucleare raggiungerà livelli record nel 2025 secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), l’impatto della crisi ambientale sullo scioglimento dei ghiacciai, l’accordo tra Unem e Motus-E sulle colonnine elettriche nei distributori di benzina. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗lapresse.it

Modena-Reggiana: Prevendita Biglietti Verso il Record di Spettatori al Braglia - Il record stagionale dei 13.340 spettatori di Modena-Sassuolo giocata prima di Pasqua è già a rischio. I numeri della prevendita di Modena-Reggiana, in programma giovedì 1° maggio alle ore 15, vanno infatti nella direzione di un nuovo primato di spettatori totali in questa stagione per lo stadio ’Braglia’. In pochi giorni infatti la curva Montagnani è andata esaurita, così la caccia ai tagliandi prosegue per gli altri settori dell’impianto gialloblù. 🔗sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riviera delle Palme verso il record di presenze per Samb-Civitanovese; Samb, Riviera verso il record con la Vigor: slitta il ritorno di Zoboletti; Chieti: già venduti 700 biglietti per la sfida di San Benedetto del Tronto; Verso Samb-Chieti: superata quota 9.000 spettatori!. 🔗Ne parlano su altre fonti

Riviera delle Palme verso il record di presenze per Samb-Civitanovese - La Samb festeggia il ritorno in Serie C con un possibile record di presenze al Riviera delle Palme contro la Civitanovese. 🔗ilrestodelcarlino.it

È già caccia al biglietto. Samb-Chieti quasi sold out - Si va verso il record di presenze al Riviera delle Palme. A quattro giorni dal match con il Chieti si è scatenata in città una vera e propria corsa ai biglietti per assistere al match tra la ... 🔗msn.com

Mercato Riviera delle Palme 2025 a Cogoleto, shopping con i migliori ambulanti liguri - Il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto per la seconda tappa del tour ligure 2025: l'atteso mercato a cielo aperto fa tappa in riviera domenica 6 aprile 2025, dalle 8 fino alle 19.30. 🔗mentelocale.it