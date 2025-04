Ritrovato l’uomo scomparso da Cesano Maderno dopo 4 giorni di ricerche | era nei boschi del Parco delle Groane

Ritrovato oggi, mercoledì 30 aprile, l’uomo di 48 anni che era scomparso da Cesano Maderno lunedì scorso. dopo quattro giorni di ricerche, il 48enne è stato trovato vivo nei boschi del Parco delle Groane. 🔗 È statooggi, mercoledì 30 aprile,di 48 anni che eradalunedì scorso.quattrodi, il 48enne è stato trovato vivo neidel. 🔗 Fanpage.it

