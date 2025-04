Ritrovato l’uomo disperso da 4 giorni nel Parco delle Groane

Ritrovato in tarda mattinata l’uomo disperso da 4 giorni nei boschi del Parco delle Groane a Cesano Maderno: è vivo e le sue condizioni di salute sono buone.La conferma arriva dalle Forze dell’Ordine che, con Vigili del fuoco e Protezione civile erano impegnate da lunedì nella ricerca del 48enne di Cesano Maderno che era stato visto entrare nel Parco delle Groane e non aveva dato più notizie di sé.L’allarme L’allarme era scattato nella serata di domenica, quando l’uomo non aveva fatto ritorno nella sua abitazione del quartiere Villaggio Snia a Cesano Maderno. Le ricerche sono state attivate in forma massiccia da lunedì con l’intervento di squadre di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile, con l’utilizzo di unità cinofile, droni e anche dell’elicottero. 🔗 Ilgiorno.it - Ritrovato l’uomo disperso da 4 giorni nel Parco delle Groane Cesano Maderno, 30 aprile 2025 – È statoin tarda mattinatada 4nei boschi dela Cesano Maderno: è vivo e le sue condizioni di salute sono buone.La conferma arriva dalle Forze dell’Ordine che, con Vigili del fuoco e Protezione civile erano impegnate da lunedì nella ricerca del 48enne di Cesano Maderno che era stato visto entrare nele non aveva dato più notizie di sé.L’allarme L’allarme era scattato nella serata di domenica, quandonon aveva fatto ritorno nella sua abitazione del quartiere Villaggio Snia a Cesano Maderno. Le ricerche sono state attivate in forma massiccia da lunedì con l’intervento di squadre di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile, con l’utilizzo di unità cinofile, droni e anche dell’elicottero. 🔗 Ilgiorno.it

Su altri siti se ne discute

Disperso da 4 giorni nel Parco delle Groane, ritrovato vivo l’uomo di Cesano Maderno - E’ stato ritrovato vivo l’uomo disperso da più di 4 giorni nel Parco delle Groane a Cesano Maderno. Le ricerche erano in corso da lunedì con l’intervento di squadre di Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile, con l’utilizzo di unità cinofile, droni e anche dell’elicottero. La conferma del ritrovamento arriva dalla Polizia locale di [...] 🔗ilnotiziario.net

Ritrovato il corpo dell’uomo di 77 anni disperso ad Amelia - È stato ritrovato ad Amelia il corpo senza vita di un uomo di 77 anni, a circa trecento metri dal punto in cui ieri erano iniziate le ricerche. Considerata la zona particolarmente impervia in cui è stato rinvenuto il cadavere, è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per il recupero. Le autorità hanno confermato che si tratta dell’uomo scomparso nella mattinata di ieri. 🔗laprimapagina.it

Non rientra dopo il giro in barca: uomo disperso, ricerche in corso - MONFALCONE - Un uomo risulta disperso in mare dopo essere uscito con la propria imbarcazione e non essere rientrato. A dare l'allarme, verso le 12 di ieri 15 febbraio, è stato il figlio che ha spiegato come il padre fosse diretto in un piccolo rimessaggio nella zona delle foci del fiume Isonzo... 🔗triesteprima.it

Approfondimenti da altre fonti

