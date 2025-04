Ritrovarsi a Tokyo l’inferno dell’affido condiviso per un padre francese in Giappone in un film toccante e appassionante

Giapponesi non ci fanno una bella figura. In quello che pare un lungo voyeuristico revival cinematografico "Occidente guarda Oriente", che parte da Lost in translation e arriva a Perfect days, si aggiunge il racconto toccante, possente e appassionato, di un padre francese separato da una madre Giapponese che per antica norma giuridico-culturale locale non può più rivedere sua figlia. Già, perché in Giappone non esiste l'affido congiunto e il diritto di visita. Anche se la questione è stata ritoccata per legge proprio negli ultimi mesi del 2024, a Tokyo e dintorni sostanzialmente ci si rifà a una legge di centocinquanta anni fa: chi fra genitori separati si prende per primo il figlio o la figlia se lo tiene in esclusiva fino al compimento dei suoi 18 anni, togliendo l'altro genitore perfino dalla visuale propria e della prole.

