‘Ritratti svelati’ inaugura venerdì la mostra dei gemelli Vaccari

gemelli Alfonso e Nicola Vaccari le protagoniste dell’esposizione ‘Ritratti svelati’, che apre i battenti questo venerdì nella sala mostre ‘Mario Bertozzi’ di Forlimpopoli. L’esposizione, che è collegata alla grande mostra ‘Il Ritratto dell’artista’ del Museo San Domenico di Forlì, potrà essere visitata fino all’11 maggio. Curata da Davide Boschini, ‘Ritratti svelati’ comprende una ventina di opere – in gran parte dedicate a soggetti femminili - attraverso le quali il ritratto si svela non soltanto per quello che è come presenza fisica, ma anche nella vitalità degli atteggiamenti, delle differenze, degli aspetti caratteriali e intimi segreti, che solo i pittori sanno cogliere attraverso una lettura empatica, quasi telepatica. Inoltre, a completamento del percorso espositivo, saranno presenti tre sculture in ceramica di Otello Turci, che Alfonso e Nicola Vaccari hanno voluto come ospite speciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - ‘Ritratti svelati’, inaugura venerdì la mostra dei gemelli Vaccari Sono le opere degli artistiAlfonso e Nicolale protagoniste dell’esposizione, che apre i battenti questonella sala mostre ‘Mario Bertozzi’ di Forlimpopoli. L’esposizione, che è collegata alla grande‘Il Ritratto dell’artista’ del Museo San Domenico di Forlì, potrà essere visitata fino all’11 maggio. Curata da Davide Boschini,comprende una ventina di opere – in gran parte dedicate a soggetti femminili - attraverso le quali il ritratto si svela non soltanto per quello che è come presenza fisica, ma anche nella vitalità degli atteggiamenti, delle differenze, degli aspetti caratteriali e intimi segreti, che solo i pittori sanno cogliere attraverso una lettura empatica, quasi telepatica. Inoltre, a completamento del percorso espositivo, saranno presenti tre sculture in ceramica di Otello Turci, che Alfonso e Nicolahanno voluto come ospite speciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

"Ritratti svelati", in mostra le opere dei gemelli pittori Alfonso e Nicola Vaccari - Venerdì 2 maggio a Forlimpopoli apre la nuova mostra dei gemelli Alfonso e Nicola Vaccari, da titolo "Ritratti svelati". L'esposizione, che si ispira alla Grande mostra del museo civico San Domenico, è una raccolta di ritratti femminili di modelle non professioniste o di amici, nello stile della... 🔗forlitoday.it

Suggestiva Via Crucis a Simeri: la comunità si raccoglie nel Venerdì Santo guidata da don Francesco Cristofaro - Un’atmosfera carica di raccoglimento, fede e intensa partecipazione ha avvolto le vie del centro storico di Simeri, in Calabria, dove si è tenuta la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, organizzata dalla parrocchia guidata da don Francesco Cristofaro. Un momento sentito e partecipato, che ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale in una delle manifestazioni religiose più toccanti della Settimana Santa. 🔗laprimapagina.it

Eventi a Napoli da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025 - Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 12 a domenica 13 aprile 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti gratis, e le ultime novità del cinema. Scopri le Sagre in Campania nel weekend (in aggiornamento) Elenco dei concerti del 2025 (in aggiornamento) SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI Appuntamenti Palazzo […] 🔗2anews.it

Se ne parla anche su altri siti

‘Ritratti svelati’, inaugura venerdì la mostra dei gemelli Vaccari; Appuntamenti dal 29 aprile al 6 maggio 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti