Ritratti d' autore si chiude con l' omaggio a Kafka di Massimo Cacciari

Ritratti d’autore. Venerdì 2 maggio, alle 21:00, sarà Massimo Cacciari a salire sul palco del Teatro Astra. Il filosofo veneziano proporrà un omaggio al grande scrittore indagatore della psiche umana Franz Kafka, di cui nel 2024 si è celebrato il. 🔗 Riminitoday.it - "Ritratti d'autore" si chiude con l'omaggio a Kafka di Massimo Cacciari Ultimo appuntamento della rassegna filosoficad’. Venerdì 2 maggio, alle 21:00, saràa salire sul palco del Teatro Astra. Il filosofo veneziano proporrà unal grande scrittore indagatore della psiche umana Franz, di cui nel 2024 si è celebrato il. 🔗 Riminitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tornano gli appuntamenti con la rassegna letteraria "Ritratti d'Autore": il "pessimo Giacomo" protagonista del primo incontro - Si alza il sipario sulla nuova edizione di "Ritratti d’Autore", la rassegna filosofico-letteraria dedicata ai classici. Ad aprire la rassegna stampa primaverile, venerdì 4 aprile al Teatro Astra, sarà Marcello Veneziani con una lectio dedicata a Giacomo Leopardi, il poeta dell’Infinito, dal... 🔗riminitoday.it

La banalità del male di Hanna Arendt e Adriana Cavarero sono protagoniste con "Ritratti d'Autore" - Nuovo appuntamento con la rassegna filosofica "Ritratti d’Autore" dedicata ai classici. Venerdì 11 aprile a salire sul palco del Teatro Astra sarà Adriana Cavarero, una delle filosofe italiane più seguite e stimate. Nella sua lectio dal titolo “Hanna Arendt e il sapore della libertà” la... 🔗riminitoday.it

Mister Movie | Hunger Games: Addio Sequel? L’Autore Chiude la Porta al Futuro di Katniss - La saga di Hunger Games, pietra miliare della narrativa distopica per giovani adulti degli anni 2010, difficilmente vedrà un sequel diretto, nonostante la recente pubblicazione di prequel. Il nuovo romanzo, "Alba sulla Mietitura", esplora il passato di Haymitch Abernathy nei sanguinari Giochi, ma sembra che la storia di Katniss Everdeen sia giunta al suo epilogo con "Il Canto della Rivolta". Fine della Rivolta: Nessun Futuro per Panem? David Levithan, figura chiave della casa editrice Scholastic, ha chiarito in un'intervista a Variety che "Il Canto della Rivolta" rappresenta la conclusione ... 🔗mistermovie.it

Su questo argomento da altre fonti

Ritratti d'autore si chiude con l'omaggio a Kafka di Massimo Cacciari; Misano Adriatico. L'omaggio a Kafka di Massimo Cacciari chiude la rassegna Ritratti d'Autore; Ritratti d’autore: Marcello Veneziani racconta “L’eccelso Leopardi, il pessimo Giacomo”; Da Wannenes ritratti d’autore. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

'Ritratti d'autori' su Rai News 24 e RaiPlay - Il week end di Rai News 24 si arricchirà questa estate di 8 speciali dedicati alla musica ed alla migliore canzone d’autore italiana. Un appuntamento settimanale della durata di 25 minuti che, nei ... 🔗rai.it

Tutto pronto al Mome di Chivasso per “Ritratti di scrittori, ritratti di persone” - Lunedì 5 maggio l'inaugurazione della mostra fotografica di autori ciechi ed ipovedenti curata dall’associazione APRI ... 🔗torinoggi.it

Marcello Veneziani a Misano per parlare di Giacomo Leopardi: tornano i Ritratti d’Autore - Si alza il sipario sulla nuova edizione di Ritratti d’Autore, dedicata ai classici. Ad aprire la rassegna stampa primaverile, venerdì 4 aprile al Teatro Astra, sarà Marcello Veneziani con una ... 🔗altarimini.it