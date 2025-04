Ritorna la tradizionale sagra del castrato con lo stand gastronomico aperto per cena

tradizionale sagra del castrato organizzata dalla Pro Loco: apertura dello stand gastronomico alle 19 (18:30 per asporto) tutte le sere. 🔗 Ravennatoday.it - Ritorna la tradizionale sagra del castrato con lo stand gastronomico aperto per cena A Bagnara di Romagna, alla tensostruttura di Largo della Libertà, dal 30 aprile al 5 maggio si tiene ladelorganizzata dalla Pro Loco: apertura delloalle 19 (18:30 per asporto) tutte le sere. 🔗 Ravennatoday.it

