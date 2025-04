Rissa in pronto soccorso per il turno | interviene la polizia denunciato un 42enne

turno di accesso alle visite mediche è rapidamente degenerata in una colluttazione tra pazienti nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania. Alcuni dei presenti, in fila per ricevere assistenza, hanno iniziato a litigare animatamente fino a passare alle mani.Aggredita una guardia giurata che cercava di fermare la RissaPer tentare di riportare l’ordine, sono intervenute le guardie giurate in servizio presso la struttura, ma durante l’intervento, una di loro è stata colpita violentemente al volto da uno dei pazienti coinvolti. Il colpo ha provocato un trauma all’orecchio sinistro, con una prognosi di dieci giorni, come accertato dai medici del presidio. 🔗 Dayitalianews.com - Rissa in pronto soccorso per il turno: interviene la polizia, denunciato un 42enne Lite tra pazienti in attesa di essere visitati all’ospedale Garibaldi CentroUna discussione nata per questioni legate aldi accesso alle visite mediche è rapidamente degenerata in una colluttazione tra pazienti nella sala d’attesa deldell’ospedale Garibaldi Centro di Catania. Alcuni dei presenti, in fila per ricevere assistenza, hanno iniziato a litigare animatamente fino a passare alle mani.Aggredita una guardia giurata che cercava di fermare laPer tentare di riportare l’ordine, sono intervenute le guardie giurate in servizio presso la struttura, ma durante l’intervento, una di loro è stata colpita violentemente al volto da uno dei pazienti coinvolti. Il colpo ha provocato un trauma all’orecchio sinistro, con una prognosi di dieci giorni, come accertato dai medici del presidio. 🔗 Dayitalianews.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verona, rissa nel pronto soccorso a Borgo Trento: volano stampelle e sedie. Pazienti divisi dagli infermieri - È scoppiata una rissa tra pazienti nel pronto soccorso dell'ospedale Borgo Trento di Verona: i due litiganti hanno usato anche stampelle e sedie 🔗notizie.virgilio.it

Rissa al Pronto soccorso, Bigon: «Personale sanitario costretto a sedarla, deriva totale» - «È inaccettabile la situazione nei Pronto soccorso del Veneto. Perché se arriviamo addirittura al punto, come è accaduto a Borgo Trento, che il personale sanitario è costretto a sedare una rissa tra pazienti, vuol dire che la deriva è totale». È questa la presa di posizione della consigliera... 🔗veronasera.it

Piazza dei Signori, la lite tra due ragazze sfocia in una rissa: due agenti al Pronto Soccorso - Tutto nasce da un litigio tra due ragazze minorenni che è sfociato in una rissa che ha costretto l'intervento di due agenti della Polizia Locale che sono stati accerchiati e costretti a chiedere di essere medicati al Pronto Soccorso riportando una prognosi di sette e di cinque giorni. Gli... 🔗padovaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rissa tra i pazienti al pronto soccorso, una denuncia; Policlinico di Messina, aggressione a un'infermiera in Pronto Soccorso: fondamentale l'intervento del poliziotto in turno al posto fisso; “Dottore vieni fuori che ti uccidiamo”, in 10 devastano il pronto soccorso; Doppia aggressione al pronto soccorso di Careggi, ferite 10 persone. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rissa tra pazienti per il turno in pronto soccorso, trauma all'orecchio per una guardia giurata - All’ospedale «Garibaldi Centro» di Catania è intervenuta la polizia. Individuato e identificato l’aggressore, un 42enne di Misterbianco ... 🔗catania.gds.it

Rissa tra pazienti al pronto soccorso, volano stampelle e sedie: il video - Ma tant'è. Succede al pronto soccorso dell'ospedale di Verona Borgo Trento: la sera di giovedì 3 aprile, da un diverbio è nata una rissa furiosa tra alcuni pazienti in attesa del loro turno. Medici e ... 🔗today.it

Rissa tra pazienti al pronto soccorso di Verona, volano stampelle e sedie - Una rissa tra pazienti è scoppiata all’interno della sala d'attesa del pronto soccorso dell'ospedale di ... tra alcuni pazienti in attesa del loro turno. Medici e infermieri sono stati ... 🔗informazione.it