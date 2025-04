Risiko Conclave | guerra Europa-Mondo I conservatori ci credono

Europa politicamente sempre più irrilevante sullo scacchiere internazionale, spicca invece la luce color porpora su cui si concentra in questi giorni l'attenzione di tutti i media internazionali catapultatisi a Roma per l'evento globale più seguito di sempre: il Conclave. Scorrendo tutte le liste dei cosiddetti "papabili" non sfugge il fatto che i nomi più gettonati per la successione all'argentino Jorge Mario Bergoglio siano quelli di porporati provenienti dal Vecchio Continente. Eccezion fatta per il filippino Luis Antonio Tagle e per Pierbattista Pizzaballa, che, pur essendo italianissimo, viene annoverato dalla Santa Sede tra i cardinali asiatici per il ruolo di Patriarca latino di Gerusalemme che ricopre, tutti i maggiori candidati a vestire la talare bianca sono europei. Oltre ai due italiani il pole position sui quali da settimane scorrono fiumi d'inchiostro, il Segretario di Stato uscente Pietro Parolin e l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Zuppi, ci sono diversi altri porporati che ambiscono al papato e molti di questi hanno pure un gran seguito tra i confratelli cardinali.

