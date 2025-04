Riqualificazione urbana in contrada Foggia 23 pannelli in ceramica lungo la spiaggia

Riqualificazione di contrada Foggia, previsti nel bilancio comunale 2024. Le opere - spiegano gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra - prevedono il rifacimento dei muretti che costeggiano la spiaggia e l'inserimento di 23 pannelli in ceramica a tema marino. 🔗 Agrigentonotizie.it - Riqualificazione urbana in contrada Foggia, 23 pannelli in ceramica lungo la spiaggia Sono in corso i lavori didi, previsti nel bilancio comunale 2024. Le opere - spiegano gli assessori Francesco Dimino e Agnese Sinagra - prevedono il rifacimento dei muretti che costeggiano lae l'inserimento di 23ina tema marino. 🔗 Agrigentonotizie.it

