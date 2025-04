Riqualificazione Le Vele Red | Un centro per rigenerare Archi

centro di aggregazione e inclusione capace di rigenerare il tessuto sociale di Archi", spiegano i consiglieri comunali del gruppo Red commentando la consegna dei lavori del progetto "Le Vele".I consiglieri comunali Carmelo Versace e Antonino Castorina. 🔗 Reggiotoday.it - Riqualificazione Le Vele, Red: "Un centro per rigenerare Archi" "Vogliamo restituire al territorio undi aggregazione e inclusione capace diil tessuto sociale di", spiegano i consiglieri comunali del gruppo Red commentando la consegna dei lavori del progetto "Le".I consiglieri comunali Carmelo Versace e Antonino Castorina. 🔗 Reggiotoday.it

Riqualificazione "Le Vele", Red: "2,4 milioni sono la risposta per un'integrazione razionale" - "Nei mesi scorsi abbiamo approvato in settima commissione la mozione "Accoglienza sicura" nella quale chiedevamo un impegno specifico affinché i luoghi di sport e socialità non venissero destinati all’accoglienza, ritenendo necessario e urgente individuare le risorse necessarie e i luoghi adatti... 🔗reggiotoday.it

Centro di aggregazione Le Vele ad Archi: consegnati i lavori per la riqualificazione - Continuano gli interventi di riqualificazione delle periferie cittadine. Sono stati ufficialmente consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di riqualificazione della struttura "Le Vele", che ospiterà un nuovo centro di aggregazione al servizio della comunità. Il progetto, del valore di 2,4... 🔗reggiotoday.it

Nuovo Centro per l'impiego ad Archi, proseguono i lavori di riqualificazione - Proseguono i lavori di riqualificazione dell’ex facoltà di giurisprudenza di Archi che ospiterà gli uffici del Centro per l’impiego di Reggio Calabria. L’assessore regionale al lavoro, Giovanni Calabrese, ha effettuato un sopralluogo al cantiere. I lavori, avviati all’inizio di quest’anno... 🔗reggiotoday.it

Archi, consegnati i lavori per “le vele”: 2,4 milioni per rilanciare le periferie - “Vogliamo restituire al territorio un centro di aggregazione e inclusione capace di rigenerare il tessuto sociale di Archi”, spiegano i consiglieri. Il progetto prevede la realizzazione di un campetto ... 🔗citynow.it

Reggio Calabria, al via i lavori per il nuovo centro di aggregazione “Le Vele” ad Archi - Con un investimento di 2,4 milioni, la struttura sarà riqualificata con aree sportive, spazi inclusivi e servizi per tutta la comunità ... 🔗strettoweb.com

Ad Archi consegnati i lavori de “Le Vele”. Falcomatà: "Restituiremo un centro di aggregazione ed inclusione per tutta la comunità" - Sono stati ufficialmente consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori di riqualificazione della struttura “Le Vele”, che ospiterà un nuovo centro di aggregazione al servizio della comunità. Il proget ... 🔗reggiotv.it