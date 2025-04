Riqualificare gli immobili pubblici è possibile ma bisogna volerlo davvero

immobili pubblici è una delle grandi chimere della politica italiana, sarà la volta buona? Invimit, la società del ministero dell’Economia costituita per valorizzare il patrimonio pubblico, ha appena annunciato un nuovo piano industriale, illustrato dall’amministratore delegato Stefano Scalera in un intervento sul quotidiano “Il Riformista”. Il piano si muove su due binari: il primo riguarda il «conferire in fondi immobiliari, senza necessariamente curarne direttamente la gestione»; il secondo – quello per noi più interessante – «si concentra sugli immobili che hanno esaurito la loro funzione pubblica – ex ospedali, caserme, colonie – spesso di grandi dimensioni e ubicati in aree strategiche. Per questi motivi, Invimit intende promuovere processi di riqualificazione mirati, attraverso investimenti selettivi e in sinergia con il mercato, al fine di farne emergere il valore». 🔗 Linkiesta.it - Riqualificare gli immobili pubblici è possibile, ma bisogna volerlo davvero La valorizzazione degliè una delle grandi chimere della politica italiana, sarà la volta buona? Invimit, la società del ministero dell’Economia costituita per valorizzare il patrimonio pubblico, ha appena annunciato un nuovo piano industriale, illustrato dall’amministratore delegato Stefano Scalera in un intervento sul quotidiano “Il Riformista”. Il piano si muove su due binari: il primo riguarda il «conferire in fondiari, senza necessariamente curarne direttamente la gestione»; il secondo – quello per noi più interessante – «si concentra sugliche hanno esaurito la loro funzione pubblica – ex ospedali, caserme, colonie – spesso di grandi dimensioni e ubicati in aree strategiche. Per questi motivi, Invimit intende promuovere processi di riqualificazione mirati, attraverso investimenti selettivi e in sinergia con il mercato, al fine di farne emergere il valore». 🔗 Linkiesta.it

Barriere architettoniche abbattute negli alloggi pubblici, 111 immobili comunali saranno accessibili - Un altro importante passo avanti per l’accessibilità a Cattolica. L’amministrazione comunale annuncia l’avvio del terzo ed ultimo stralcio degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli alloggi di edilizia residenziale pubblica a completa proprietà comunale. L’intervento... 🔗riminitoday.it

Il Comune di Bibbiena è stato premiato per aver realizzato interventi virtuosi di riqualificazione energetica degli immobili pubblici - Arezzo, 26 marzo 2025 – Oggi ad Arezzo presso la Borsa Merci, in Piazza Risorgimento, nel contesto del progetto RoadShow GSE- Diamo energia al cambiamento, il Comune di Bibbiena è stato premiato per aver realizzato interventi virtuosi di riqualificazione energetica degli immobili pubblici. Il programma del Gestore Servizi Energetici (GSE) che ha reso possibile questo premio si chiama “VIVI, territori vivibili”. 🔗lanazione.it

Rigenerazione degli immobili pubblici, la svolta green vale 200 miliardi - In Italia oltre 44.000 immobili pubblici potrebbero rappresentare una risorsa per affrontare le sfide della transizione ecologica, della rigenerazione urbana e della riduzione del debito pubblico. A dirlo è il più recente rapporto dell’Agenzia del Demanio, secondo il quale il valore complessivo di questi beni ammonta a 62,8 miliardi di euro, ma molti sono sottoutilizzati o in stato di degrado.? La rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico non è solo una questione ambientale quindi, ma anche economica e sociale. 🔗quifinanza.it

Firmato un accordo tra MEF, Consip e Agenzia del Demanio per riqualificare e rendere sostenibili gli immobili pubblici - Firmato un accordo tra MEF, Consip e Agenzia del Demanio per riqualificare e rendere sostenibili gli immobili pubblici ... 🔗rinnovabili.it

Il piano Demanio-MEF-Consip per riqualificare gli immobili pubblici - Firmato un accordo tra MEF, Consip e Agenzia del Demanio per riqualificare e rendere sostenibili gli immobili pubblici Foto di Tom D’Arby Punta all’efficientamento degli immobili pubblici l ... 🔗informazione.it

Immobili dello Stato: l’Agenzia del Demanio al Mipim si rivolge agli investitori privati per valorizzare il patrimonio immobiliare - Tra gli immobili ... pubblica e della collettività in un’ottica di rigenerazione urbana, nel rispetto delle caratteristiche dei territori e della loro identità storico-culturale. Riqualificare ... 🔗repubblica.it