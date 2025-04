Ripartirà da Forlì ‘I tre moschettieri Opera Pop’

Ripartirà da Forlì l'11 ottobre 2025 la tournée de 'I tre moschettieri-Opera Pop', la nuova versione musicale italiana del romanzo di Dumas prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d'Abruzzo. Dopo il debutto al 'Fabbri' di Forlì lo spettacolo andrà a Catanzaro, Livorno, Genova, Firenze, Padova, Torino, Pescara, Bari, Roma, Milano. Biglietti su TicketOne (www.ticketone.it). Dopo il successo della prima stagione con oltre 30mila biglietti venduti e l'attore forlivese Cristian Mini nei panni del cardinale Richelieu.

