Riparare gli strappi per onorare davvero questa festa

festa dei lavoratori ha radici lontane. Neppure il fascismo, che la soppresse e che nel 1926 – come ricordato da Manfredi Alberti ne “Il lavoro in Italia – Un profilo storico dall’Unità a oggi” – allungò da 8 a 9 ore la giornata lavorativa, minandone le fondamenta, è riuscito a lederne la portata storica. Oggi però si respira un clima diverso, pesante. Il discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina all’antivigilia del 1° maggio, come sempre, non è stato casuale. Seppur passato in secondo piano rispetto all’allarme sui “salari insufficienti” e sulle morti sul lavoro su cui “non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”, un altro passaggio dell’intervento del Capo dello Stato merita di essere sottolineato.Quello sul “confronto tra le parti sociali”, sul “dialogo favorito dalle istituzioni” che, ha detto Mattarella, “è stato nella nostra storia – con intese dal valore epocale – un volano di progresso civile, sociale, economico. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Riparare gli strappi per onorare davvero questa festa Ladei lavoratori ha radici lontane. Neppure il fascismo, che la soppresse e che nel 1926 – come ricordato da Manfredi Alberti ne “Il lavoro in Italia – Un profilo storico dall’Unità a oggi” – allungò da 8 a 9 ore la giornata lavorativa, minandone le fondamenta, è riuscito a lederne la portata storica. Oggi però si respira un clima diverso, pesante. Il discorso pronunciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina all’antivigilia del 1° maggio, come sempre, non è stato casuale. Seppur passato in secondo piano rispetto all’allarme sui “salari insufficienti” e sulle morti sul lavoro su cui “non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione”, un altro passaggio dell’intervento del Capo dello Stato merita di essere sottolineato.Quello sul “confronto tra le parti sociali”, sul “dialogo favorito dalle istituzioni” che, ha detto Mattarella, “è stato nella nostra storia – con intese dal valore epocale – un volano di progresso civile, sociale, economico. 🔗 Lanotiziagiornale.it

