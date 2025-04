Ripa Teatina festeggia i 100 anni di Maria Angelucci simbolo di forza e dolcezza

Ripa Teatina ha compiuto ieri, 29 aprile, 100 anni Maria Angelucci, circondata dall'affetto di tanti famigliari e amici. Alla splendida centenaria il sindaco Roberto luciani ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione comunale."Una vita ricca di amore e dedizione, trascorsa tra il. 🔗 Chietitoday.it - Ripa Teatina festeggia i 100 anni di Maria Angelucci, simbolo di forza e dolcezza ha compiuto ieri, 29 aprile, 100, circondata dall'affetto di tanti famigliari e amici. Alla splendida centenaria il sindaco Roberto luciani ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione comunale."Una vita ricca di amore e dedizione, trascorsa tra il. 🔗 Chietitoday.it

