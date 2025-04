Rinnovo Milik Juve tifosi tra rabbia ed ironia | In attacco siamo a posto Le reazioni dopo l’annuncio del club – GALLERY

Rinnovo Milik, reazioni social tra rabbia ed ironia: come hanno reagito i tifosi all'annuncio del club – GALLERYOra è ufficiale. Con un breve comunicato, la Juve ha annunciato il Rinnovo di Arkadiusz Milik. L'attaccante bianconero ha prolungato l'attuale accordo fino al 2027, spalmando l'ingaggio sulle prossime due stagioni. tifosi divisi tra rabbia ed ironia, ecco le prime reazioni social dopo l'ufficialità.Direi che col Rinnovo di Milik , in attacco dovremmo essere a posto per la stagione 2526. Well done @Juventusfc— RobyJ ?? 38 ?????? (@RobertoJ10ADP) April 30, 2025#Milik era un ex calciatore ancor prima di venire alla #Juventus— Marcello (@Marcello1358901) April 30, 2025L'operazione #Milik a livello economico umano penso sia correttaSpalmarsi il contratto, e ridursi contestualmente parte dello stipendio, è cmq qualcosa che fa onore alle partiOra gli si puo' augurare solo d riprendersi X il prossimo anno e di rivederlo in campoManca esperienza— MIKY #finoallafine®? (@Mikfinoallafine) April 30, 2025Il Rinnovo di Milik con spalmatura dell'ingaggio lo definirei la pietra tombale sullo stemma sulle nostre maglie, una roba da pezzenti veri.

Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: tutti i dettagli del prolungamento - Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: i dettagli del prolungamento di contratto Arkadiusz Milik ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, come anticipato da Giovanni Albanese tramite un tweet sul suo profilo X. Il prolungamento segna la continuazione dell’avventura bianconera per il numero 14, con dettagli che evidenziano […] 🔗calcionews24.com

Milik torna in campo! L’attaccante della Juve prosegue il recupero dall’infortunio: queste FOTO e VIDEO fanno ben sperare i tifosi - di Redazione JuventusNews24Milik torna in campo per recuperare dall’infortunio: ecco le FOTO e VIDEO pubblicate dall’attaccante della Juve Arek Milik torna a farsi vedere in campo e rispunta sui social con una storia Instagram e un video in cui si vede l’attaccante allenarsi per recuperare dall’infortunio. Il bianconero, che non ha ancora fatto il suo esordio in questa stagione, corre bene e sembra aver già alzato i ritmi per rientrare il prima possibile. 🔗juventusnews24.com

Milik Juve: quanto percepirà di stipendio l’attaccante dopo il rinnovo con i bianconeri. Cifre e dettagli dopo il prolungamento di contratto - di Redazione JuventusNews24Milik Juve, quanto percepirà l’attaccante bianconero con il nuovo accordo contrattuale? Il giornalista chiarisce il tutto Emergono i primi riscontri anche in merito al nuovo ingaggio che Arkadiusz Milik percepirà alla Juve: secondo quanto appreso da Alfredo Pedullà, ,l’attaccante bianconero guadagnerà emolumenti pari a 1,7,-1,8 a stagione rispetto ai 3,5 milioni netti percepiti in precedenza. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

