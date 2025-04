Rinnovo Milik il suo futuro è deciso! Il prolungamento del contratto servirà soprattutto in ottica mercato! La possibilità è concreta

Rinnovo Milik, il polacco dovrebbe comunque lasciare la Juve al termine di questa stagione nonostante il prolungamento! La situazioneIntervenuto a "RBN Café", su Radio Bianconera, Paolo Bargiggia ha designato i movimenti in entrata e in uscita relativi al calciomercato Juve. In particolare il focus verte sul Rinnovo di Milik. Ecco cos'ha detto il giornalista sul polacco, che sembra comunque destinato all'addio.Rinnovo Milik – «A fronte di un salario piuttosto alto che si aggira attorno ai 5 milioni lordi, perchè sono loro ad incidere, il Rinnovo consente alla Juve di gravar meno sull'attuale bilancio e spalmarlo su due stagioni. Quest'estate sarà messo sul mercato quasi sicuramente, garantendosi però un anno in più che può far valere in sede di altro acquirente. La dirigenza facendo così ha alleggerito i conti sul bilancio finale.

