Rinnovo Milik il polacco ha anche rinunciato ad una parte dello stipendio | nuovi dettagli sul prolungamento fino al 2027

Rinnovo Milik, ha rinunciato anche ad una parte dello stipendio: emergono nuovi dettagli sul prolungamento dell’attaccante polaccoCome riferito da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, emergono nuovi dettagli sul Rinnovo di Milik. L’attaccante della Juventus ha anche rinunciato ad una parte dello stipendio che avrebbe dovuto percepire in questa stagione, interamente saltata per infortunio. Il prolungamento dell’ex Napoli ha l’obiettivo di spalmare l’ingaggio previsto per la prossima stagione su due anni. Milik, inoltre, ha rinunciato così ad una parte dello stipendio di quest’anno con i bianconeri. .com 🔗 Juventusnews24.com - Rinnovo Milik, il polacco ha anche rinunciato ad una parte dello stipendio: nuovi dettagli sul prolungamento fino al 2027 , haad una: emergonosuldell’attaccanteCome riferito da Giovanni Albanese de La GazzettaSport, emergonosuldi. L’attaccante della Juventus haad unache avrebbe dovuto percepire in questa stagione, interamente saltata per infortunio. Ildell’ex Napoli ha l’obiettivo di spalmare l’ingaggio previsto per la prossima stagione su due anni., inoltre, hacosì ad unadi quest’anno con i bianconeri. .com 🔗 Juventusnews24.com

