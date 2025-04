Rinnovi Juve Milik e non solo | altri due bianconeri viaggiano verso il prolungamento con la Vecchia Signora Intesa imminente

Rinnovi Juve, Milik e non solo: altri due bianconeri viaggiano verso il prolungamento con la Vecchia Signora. Intesa data quasi per imminenteNon solo Arkadiusz Milik, che un po’ a sorpresa dovrebbe rinnovare il suo attuale accordo con la Juve spostando la scadenza da giugno 2026 a giugno 2027. Ci sono altri due bianconeri che viaggiano verso i rispettivi prolungamenti.Si tratta di Federico Gatti e Weston McKennie. Non solo: secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport i Rinnovi del difensore ex Frosinone e del centrocampista arrivato dallo Schalke 04 sono dati come imminenti. .com 🔗 Juventusnews24.com - Rinnovi Juve, Milik e non solo: altri due bianconeri viaggiano verso il prolungamento con la Vecchia Signora. Intesa imminente e nondueilcon ladata quasi perNonArkadiusz, che un po’ a sorpresa dovrebbe rinnovare il suo attuale accordo con laspostando la scadenza da giugno 2026 a giugno 2027. Ci sonoduechei rispettivi prolungamenti.Si tratta di Federico Gatti e Weston McKennie. Non: secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport idel difensore ex Frosinone e del centrocampista arrivato dallo Schalke 04 sono dati come imminenti. .com 🔗 Juventusnews24.com

Infortunati Juve, al J Medical si vedono anche Bremer e Milik. Prosegue il recupero dei due bianconeri – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, al J Medical si vedono anche Bremer e Milik. Prosegue il recupero dei due bianconeri, attualmente ancora fermi ai box – VIDEO (Tommaso Vottero inviato al J Medical) – All’indomani della sconfitta contro la Fiorentina, i bianconeri aspettano di conoscere le condizioni di Cambiaso e Renato Veiga attraverso gli esami che verranno svolti in giornata. Si rivedono Arek #Milik e Gleison #Bremer ? Proseguono le terapie al J Medical dei due bianconeri infortunati ?????? @TommasoVottero pic. 🔗juventusnews24.com

Rinnovi Gatti McKennie in casa Juve, la clamorosa decisione della dirigenza! Incertezza massima sul futuro - Juve, il periodo di difficoltà della squadra passa anche dai rinnovi di giocatori come Gatti e McKennie: ecco la decisione della società Non è un periodo certamente semplice quello che sta attraversando la Juve, costretta a fare i conti con una brusca frenata che sta condizionando pesantemente il cammino dei bianconeri in campionato, in corsa per […] 🔗calcionews24.com

Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: tutti i dettagli del prolungamento - Milik Juve, rinnovo in vista! Il polacco sarà ancora un giocatore bianconero: i dettagli del prolungamento di contratto Arkadiusz Milik ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, come anticipato da Giovanni Albanese tramite un tweet sul suo profilo X. Il prolungamento segna la continuazione dell’avventura bianconera per il numero 14, con dettagli che evidenziano […] 🔗calcionews24.com

