Rinforzi alla Pubblica assistenza Taglio del nastro per l’ambulanza

Taglio del nastro per la nuova ambulanza di soccorso e rianimazione della Pubblica assistenza di Signa. La "Signa 1", che presto sarà operativa nel servizio di emergenza 118, è stata acquistata grazie al lavoro quotidiano di tutti i volontari. Inaugurata, nell’occasione, anche una nuova auto per il trasporto socio-sanitario, acquistata grazie al contributo del Banco Fiorentino."La nostra associazione – ha spiegato il presidente, Matteo Carrai - effettua circa 7.500 servizi di trasporto sanitario e sociale l’anno: il rinnovamento del parco mezzi è quindi un momento fondamentale per continuare a garantire elevati livelli di qualità dei nostri interventi". alla manifestazione hanno partecipato 23 associazioni di Pubblica assistenza, Misercordia, Vab. Presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore regionale Monia Monni, il consigliere Fausto Merlotti, il comandante dei vigili Fabio Caciolli, il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini e il coordinatore della zona fiorentina Fabrizio Ulivieri. 🔗 Lanazione.it - Rinforzi alla Pubblica assistenza. Taglio del nastro per l’ambulanza delper la nuova ambulanza di soccorso e rianimazione delladi Signa. La "Signa 1", che presto sarà operativa nel servizio di emergenza 118, è stata acquistata grazie al lavoro quotidiano di tutti i volontari. Inaugurata, nell’occasione, anche una nuova auto per il trasporto socio-sanitario, acquistata grazie al contributo del Banco Fiorentino."La nostra associazione – ha spiegato il presidente, Matteo Carrai - effettua circa 7.500 servizi di trasporto sanitario e sociale l’anno: il rinnovamento del parco mezzi è quindi un momento fondamentale per continuare a garantire elevati livelli di qualità dei nostri interventi".manifestazione hanno partecipato 23 associazioni di, Misercordia, Vab. Presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’assessore regionale Monia Monni, il consigliere Fausto Merlotti, il comandante dei vigili Fabio Caciolli, il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini e il coordinatore della zona fiorentina Fabrizio Ulivieri. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Pubblica assistenza Croce Verde. La festa per il 50° anniversario - Si sono svolti presso la sala consiliare del Comune di Castelnovo Monti i festeggiamenti per il 50° anniversario della Pubblica Assistenza Croce Verde di Castelnovo e Vetto. Hanno partecipato all’evento numerosi volontari ed è stato un momento di festa e di riflessione sull’importante traguardo raggiunto. Il Presidente Iacopo Fiorentini ha espresso la sua gratitudine a tutti i volontari, presenti e passati, che hanno contribuito a rendere la Croce Verde un punto di riferimento per la comunità. 🔗ilrestodelcarlino.it

Trump e Musk contro la burocrazia federale: taglio di $2 trilioni di spesa pubblica e ascesa di Palantir, specializzata nell'analisi dei dati e nell'AI - Il nuovo capo del DOGE desideroso di dare una nuova scossa, messe a rischio le principali società di consulenza: Accenture, BCG, Deloitte, EY, PwC, KPMG e McKinsey Il presidente Donald Trump e il suo capo rivoluzionario, Elon Musk, hanno iniziato uno scontro con la burocrazia federale america 🔗ilgiornaleditalia.it

Pubblica amministrazione, scatta il taglio al turn over: perché ci saranno 20 mila posti in meno - La nuova circolare della Ragioneria generale dello Stato impone una riduzione delle assunzioni nella Pubblica amministrazione, limitando il turn over al 75% dei pensionamenti. Questo comporterà una perdita di circa 15-20 mila posti. L'obiettivo sarebbe quello di contenere la spesa pubblica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rinforzi alla Pubblica assistenza. Taglio del nastro per l’ambulanza; Voci di capitolato e computo metrico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Rinforzi per le tute gialle. Protezione civile: nuove leve promosse - Ora il sodalizio avrà nuova linfa e rinforzi, con un continuo cambio generazionale ... segreteria di emergenza, motopompa, taglio con la motosega. Erano presenti i vertici del gruppo di ... 🔗msn.com

Inaugurati i nuovi mezzi della Pubblica Assistenza - Taglio del nastro anche per un’autovettura ... Il presidente della Pubblica assistenza, Matteo Balugani, ha ricordato la figura di Adriana, molto legata all’associazione, sottolineando come ... 🔗msn.com

Pubblica assistenza, l’assemblea a Campotizzoro - Assemblea elettiva della Pubblica Assistenza di Campotizzoro, Bardalone e Pontepetri. I soci si riuniranno sabato 29 marzo alle 16,... Assemblea elettiva della Pubblica Assistenza di Campotizzoro ... 🔗lanazione.it