Riflettori accesi sul 58 Rallye Elba – Trofeo Città di Porto Azzurro

Rallye Elba – Trofeo Città di Porto Azzurro, prima tappa dell'International Rally Cup 2025. L'edizione di quest'anno si annuncia tra le più ricche e combattute di sempre, con ben 92 equipaggi iscritti, 25 vetture Rally2, cinque nazioni rappresentate e una folta partecipazione locale con 23 equipaggi Elbani. Un parterre di protagonisti da alta classifica Dal punto di vista sportivo, il pronostico per la vittoria resta apertissimo. A partire con il numero uno sarà lo sloveno Bostjan Avbelj (Skoda Fabia RS), già vincitore dell'IRC 2022 e attualmente terzo nel campionato italiano assoluto. Al suo debutto sull'asfalto Elbano, Avbelj dovrà vedersela con avversari di assoluto rilievo, a cominciare da Stefano Albertini, vincitore nel 2017 e terzo nel 2024, anch'egli su Fabia Rally2.

