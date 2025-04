Rifiuti Siena aumentano le tariffe ma il Comune aiuta le famiglie Per loro un taglio del 10%

Siena, 30 aprile 2025 – Gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti urbani: il Comune modifica il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, il Piano economico finanziario (Pef) per il 2025 e, di conseguenza, le tariffe Tari. L’assessore all’Ambiente, Barbara Magi, ha spiegato: “Con la revisione del Regolamento, del Pef 2025 e le nuove tariffe Tari, l’amministrazione si dota di strumenti aggiornati ed equilibrati, in grado di rispondere alla necessità di garantire la sostenibilità economica del servizio e di offrire misure concrete di sostegno ai cittadini più vulnerabili. Abbiamo operato nella piena trasparenza – ha aggiunto – nel rispetto delle regole fissate da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e con l’obiettivo di migliorare la gestione del servizio in un’ottica di equità e responsabilità”. 🔗 Lanazione.it - Rifiuti Siena, aumentano le tariffe ma il Comune aiuta le famiglie. “Per loro un taglio del 10%” , 30 aprile 2025 – Gestione del servizio di raccolta e smaltimento deiurbani: ilmodifica il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui, il Piano economico finanziario (Pef) per il 2025 e, di conseguenza, leTari. L’assessore all’Ambiente, Barbara Magi, ha spiegato: “Con la revisione del Regolamento, del Pef 2025 e le nuoveTari, l’amministrazione si dota di strumenti aggiornati ed equilibrati, in grado di rispondere alla necessità di garantire la sostenibilità economica del servizio e di offrire misure concrete di sostegno ai cittadini più vulnerabili. Abbiamo operato nella piena trasparenza – ha aggiunto – nel rispetto delle regole fissate da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e con l’obiettivo di migliorare la gestione del servizio in un’ottica di equità e responsabilità”. 🔗 Lanazione.it

