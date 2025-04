Rientro sulla Terra per gli astronauti cinesi dopo sei mesi sulla stazione Tiangong

astronauti cinesi sono tornati sulla Terra martedì dopo sei mesi trascorsi sulla stazione spaziale Tiangong (Palazzo celeste), concludendocosì la missione Shengzhou-19. Lo rivelano i media ufficiali cinesi, fra cui Cctv. La navicella spaziale con a bordo Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze è atTerrata nella regione settentrionale della Mongolia Interna, secondo le immagini dell'emittente statale Cctv.La Cina aveva posticipato il Rientro dell'equipaggio, originariamente previsto per martedì, a causa delle cattive condizioni meteorologiche a Terra. I tre astronauti della Shenzhou-19 lavoravano sulla stazione spaziale da ottobre. Lì hanno condotto numerosi esperimenti, hanno contribuito alla manutenzione di Tiangong e hanno stabilito il record per la più lunga passeggiata spaziale della storia, durata oltre 9 ore. 🔗 Quotidiano.net - Rientro sulla Terra per gli astronauti cinesi dopo sei mesi sulla stazione Tiangong Tresono tornatimartedìseitrascorsispaziale(Palazzo celeste), concludendocosì la missione Shengzhou-19. Lo rivelano i media ufficiali, fra cui Cctv. La navicella spaziale con a bordo Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze è atta nella regione settentrionale della Mongolia Interna, secondo le immagini dell'emittente statale Cctv.La Cina aveva posticipato ildell'equipaggio, originariamente previsto per martedì, a causa delle cattive condizioni meteorologiche a. I tredella Shenzhou-19 lavoravanospaziale da ottobre. Lì hanno condotto numerosi esperimenti, hanno contribuito alla manutenzione die hanno stabilito il record per la più lunga passeggiata spaziale della storia, durata oltre 9 ore. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Rischio “Piedi da bambino” per gli astronauti bloccati 9 mesi nello spazio, ora al rientro sulla Terra - I due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams rimasti bloccati per nove mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) stanno finalmente tornando sulla Terra. La lunga permanenza sullo spazio potrebbe aver provocato loro una condizione nota come "piedi da bambino" o baby feet. Ecco di cosa si tratta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cina: astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne, martedi’ rientro sulla Terra - L’equipaggio della navicella spaziale cinese Shenzhou-19 ha tenuto una cerimonia di passaggio di consegne con l’equipaggio della Shenzhou-20 e ha trasferito a quest’ultimo le chiavi della stazione spaziale del Paese oggi. L’equipaggio della Shenzhou-19 ha completato tutti i compiti previsti. I tre astronauti prenderanno la navicella Shenzhou-19 e torneranno al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia interna, nel nord della Cina, il 29 aprile, secondo l’Agenzia spaziale cinese. 🔗romadailynews.it

SpaceX, la missione Crew-10 arrivata sulla Iss: i due astronauti della Nasa bloccati ora possono tornare sulla Terra - È arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) Crew-10, la missione di SpaceX per riportare sulla Terra gli astronauti della Nasa, Barry Wilmore e Sunita Williams, rimasti in... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tre astronauti cinesi tornano sulla Terra dopo 6 mesi: è loro il record della più lunga passeggiata spaziale d; Cina: astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne, martedì rientro sulla Terra; Cina, gli astronauti della stazione spaziale tornano sulla Terra dopo sei mesi; Rientro sulla Terra per l'equipaggio cinese Shenzhou 18 dopo sei mesi nello spazio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tornano a terra 3 astronauti cinesi dopo 6 mesi nello spazio - Tre astronauti cinesi sono tornati sulla Terra martedì dopo sei mesi trascorsi sulla stazione spaziale Tiangong (Palazzo celeste), concludendocosì la missione Shengzhou-19. Lo rivelano i media ufficia ... 🔗ansa.it

Tre astronauti cinesi tornano sulla Terra dopo 6 mesi: è loro il record della più lunga passeggiata spaziale della storia (durata 9 ore) - Tre astronauti cinesi sono tornati sulla Terra martedì 29 aprile 2025 dopo sei mesi trascorsi sulla stazione spaziale Tiangong, Palazzo celeste, concludendo così ... 🔗msn.com

Cina: astronauti Shenzhou-19 completano passaggio consegne, martedi’ rientro sulla Terra - L'equipaggio della navicella spaziale cinese Shenzhou-19 ha tenuto una cerimonia di passaggio di consegne con l'equipaggio della Shenzhou-20 e ha ... 🔗romadailynews.it