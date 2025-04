Ricusata una lista elettorale a Senerchia | simbolo contestato per riferimenti a ideologie autoritarie

Senerchia è stata Ricusata dalla Commissione elettorale. Il motivo della ricusazione risiede nel contrassegno della lista, che conteneva un simbolo, un fascio, ritenuto un riferimento a ideologie autoritarie. 🔗 Avellinotoday.it - Ricusata una lista elettorale a Senerchia: simbolo contestato per riferimenti a ideologie autoritarie Una delle diciannove liste elettorali in competizione per le elezioni comunali diè statadalla Commissione. Il motivo della ricusazione risiede nel contrassegno della, che conteneva un, un fascio, ritenuto un riferimento a. 🔗 Avellinotoday.it

Senerchia, “fascio” nel simbolo: ricusata una delle 19 liste in trasferta a Senerchia; Senerchia, ricusato simbolo di una delle 19 liste presentate da forze dell'ordine: è di stampo fascista; Elezioni comunali in Irpinia, la sfida nei tre centri: a Senerchia 19 liste fittizie, a Rotondi ricusata la compagine di Mainolfi e a Chiusano si rivede De Angelis; Ricusata la lista Rotondi Futura di Mainolfi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Senerchia, “fascio” nel simbolo: ricusata una delle 19 liste in trasferta a Senerchia - SENERCHIA- Ricusata dalla Commissione Elettorale una delle diciannove liste “farlocche” in campo a Senerchia, che era finita nel mirino, in base alla legge Scelba, per la presenza di un “fascio” che p ... 🔗irpinianews.it

Senerchia, sospesa una lista elettorale per il simbolo del fascio littorio: nuove tensioni a pochi giorni dal voto - Le elezioni amministrative di Senerchia (Avellino) segnate dalla sospensione di una lista con il fascio littorio, 21 liste presentate e tensioni politiche in un comune sotto commissariamento. 🔗gaeta.it

Comunali, Senerchia: sospesa una lista con il fascio littorio romano - Dopo il caso relativo alla presentazione di ben 21 liste, 19 delle quali composte da persone residenti in province e regioni diverse dalla Campania, per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio p ... 🔗irpiniaoggi.it