Riconoscimento per Belcolle | tra i 4 ospedali del Lazio con l' attestato di qualità per ecocardiografia

Nei giorni scorsi l'unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Santa Rosa ha ricevuto dalla Società italiana di ecocardiografia e cardiovascular imaging, Siecvi, l'attestato di II livello per il Laboratorio di ecocardiografia (Echolab). Nello specifico, per la specialità transesofagea.

Complesso Ospedaliero "Belcolle" - Viterbo - camere da 2 a 4 letti con bagno in corridoio. Il reparto di Malattie infettive ha camere a 2 letti con bagno e tv. Note: Per quanto concerne il reparto di Oncologia Medica, l'ospedale fa parte ... 🔗corriere.it