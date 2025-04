Ricerca oncologica e medicina integrata | parte il finanziamento regionale all’università d’Annunzio

regionale n. 5 dell’11 marzo 2025, che prevede il sostegno alle attività di studio e Ricerca universitaria attraverso un finanziamento destinato al Dipartimento di medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 🔗 Chietitoday.it - Ricerca oncologica e medicina integrata: parte il finanziamento regionale all’università d’Annunzio È entrata nella fase attuativa la leggen. 5 dell’11 marzo 2025, che prevede il sostegno alle attività di studio euniversitaria attraverso undestinato al Dipartimento die Scienze dell’Invecchiamento dell’università “G.” di Chieti-Pescara. 🔗 Chietitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sostegno alla ricerca e alla medicina integrata per il tumore al seno, in consiglio arriva la proposta del Patto per l’Abruzzo - Uno stanziamento di 50mila euro l’anno a partire dal 2025, per sostenere la ricerca nella cura e la ricerca del tumore al seno, ma anche per garantire servizi indispensabili a chi combatte questa battaglia. È quanto prevede la proposta di legge che i consiglieri regionali di minoranza del Patto... 🔗ilpescara.it

Approvata la legge sulla medicina integrata a sostegno delle donne affette da patologia oncologica - La medicina integrata a sostegno delle donne affette da patologia oncologica è legge in Abruzzo, dopo l’approvazione unanime della proposta normativa presentata dai consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo. "Si tratta – spiegano i consiglieri di opposizione - di una legge che finanzia una... 🔗chietitoday.it

L’Università di Parma tra i leader mondiali nella ricerca sull’IA in medicina perioperatoria - L’Università di Parma è al vertice mondiale nella ricerca sull’Intelligenza Artificiale in medicina perioperatoria. Lo attesta una recente analisi bibliometrica pubblicata sul “Journal of Perioperative Practice”. Lo studio (A bibliometric analysis of perioperative medicine and artificial... 🔗parmatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Ricerca oncologica e medicina integrata: parte il finanziamento regionale all’università d’Annunzio; Oncologia e Medicina Integrata: che succede?; Medicina complementare e integrata, continua e si rafforza il sodalizio in Toscana; RICERCA ONCOLOGICA: OK PDL PATTO PER L'ABRUZZO, TEMPI RECORD, NOSTRA ASSEMBLEA E' UNA FERRARI. 🔗Su questo argomento da altre fonti