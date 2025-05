Ribaltone Osimhen tradimento in atto | che colpo di scena per Juve e Napoli

Osimhen, in prestito secco al Galatasaray ma ancora legato contrattualmente al Napoli, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro e si susseguono numerosissime voci per la sua prossima squadra.Vista l’imminente scadenza del prestito con i turchi, Victor Osimhen farà ritorno all’ombra del Vesuvio, ma solo temporaneamente: l’attaccante partirà a titolo definitivo malgrado l’incognita intorno alla scelta del successivo club della sua carriera.tradimento in atto per Osimhen? Il Fenerbahce si inserisce con decisioneSono tantissimi i club interessati ad acquistare il cartellino di Osimhen. Gli estimatori principali sono la Juventus e lo stesso Galatasaray, ampiamente soddisfatto dal suo rendimento in questa stagione. Ciononostante, tante società apprezzano l’africano, tra cui gli “acerrimi nemici” dell’attuale club del bomber del Gala, vale a dire il Fenerbahce, come sostenuto dal giornalista Ahmet Ercanlar. 🔗 Spazionapoli.it - Ribaltone Osimhen, tradimento in atto: che colpo di scena per Juve e Napoli , in prestito secco al Galatasaray ma ancora legato contrattualmente al, non ha ancora fchiarezza sul suo futuro e si susseguono numerosissime voci per la sua prossima squadra.Vista l’imminente scadenza del prestito con i turchi, Victorfarà ritorno all’ombra del Vesuvio, ma solo temporaneamente: l’attaccante partirà a titolo definitivo malgrado l’incognita intorno alla scelta del successivo club della sua carriera.inper? Il Fenerbahce si inserisce con decisioneSono tantissimi i club interessati ad acquistare il cartellino di. Gli estimatori principali sono lantus e lo stesso Galatasaray, ampiamente soddisfdal suo rendimento in questa stagione. Ciononostante, tante società apprezzano l’africano, tra cui gli “acerrimi nemici” dell’attuale club del bomber del Gala, vale a dire il Fenerbahce, come sostenuto dal giornalista Ahmet Ercanlar. 🔗 Spazionapoli.it

