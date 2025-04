Riarmo il braccio destro di von der Leyen André Denk a capo dell' Agenzia europea per la difesa gestirà il rifornimento di munizioni e missili

Denk ha già lavorato al fianco della presidente della Commissione Ue quando quest'ultima era ministro della difesa in Germania, e succederà al diplomatico ceco Jir?í S?edivy? Il militare e braccio destro di von der Leyen André Denk verrà nominato il prossimo 5 maggio a capo dell'Eda, l'Agenzia europea per la difesa, gestirà il rifornimento di munizioni e missili

