Riapre la funicolare centrale | ripartite le corse

funicolare centrale è tornata operativa questa mattina alle 7, dopo il nulla osta di Ansfisa per la sostituzione della fune traente. Un risultato importante, frutto del lavoro di squadra tra i nostri bravi tecnici di Anm, l'ingegner Martino che ha coordinato l'intervento, e l'assessore. 🔗 Napolitoday.it - Riapre la funicolare centrale: ripartite le corse "Laè tornata operativa questa mattina alle 7, dopo il nulla osta di Ansfisa per la sostituzione della fune traente. Un risultato importante, frutto del lavoro di squadra tra i nostri bravi tecnici di Anm, l'ingegner Martino che ha coordinato l'intervento, e l'assessore. 🔗 Napolitoday.it

