Riapre il castello di Campo Ligure visite guidate con salita alla torre

castello di Campo Ligure, uno dei Borghi più Belli d'Italia, sarà nuovamente accessibile al pubblico con i seguenti orari: sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.Durante questo periodo sono. 🔗 Genovatoday.it - Riapre il castello di Campo Ligure, visite guidate con salita alla torre A partire da giovedì 1 maggio 2025 e per tutta la stagione primaverile ed estiva ildi, uno dei Borghi più Belli d'Italia, sarà nuovamente accessibile al pubblico con i seguenti orari: sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.Durante questo periodo sono. 🔗 Genovatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Maltempo: frana a Campo Ligure, grosso masso finisce in strada - Una nuova frana, dopo l'ondata di maltempo, si è abbattuta sul fragile territorio della Liguria, per la precisione a Campo Ligure. Il Comune ha avvisato sui social che l'uscita dal paese, sul lato di via Don Minzoni, è chiusa a causa di un grosso masso che è finito sulla carreggiata. "Si... 🔗genovatoday.it

Eccellenza oggi in campo. Il Diana riapre le porte ai tifosi. Portuali, scontro diretto a Fabriano - Il Diana riapre le porte oggi ai tifosi (dopo le due giornate di squalifica con tanto di partite a porte chiuse) ospitando la prima della classe dell’Eccellenza. A Osimo scende il K Sport Montecchio Gallo che proprio domenica ha conquistato la vetta della classifica del massimo campionato regionale. Sarà derby salvezza invece a Fabriano dove salgono i Portuali. Il programma. ECCELLENZA, 23esima giornata. 🔗sport.quotidiano.net

Riapre il Campo dei Girasoli: natura, musica e cultura in un progetto di agricoltura sostenibile - Dopo la pausa invernale, riapre Campo dei Girasoli (Via Bainsizza), l’area verde in citta? con un forte carattere agricolo e vocato all’agricoltura sostenibile, su cui cinque amici si stanno impegnando nel progetto “Parco dei Girasoli” con l’obietto di creare un modello replicabile di promozione... 🔗padovaoggi.it

Ne parlano su altre fonti

Riapre il castello di Campo Ligure, visite guidate con salita alla torre; Campo Ligure, riapre il Castello con salita alla torre e visita alla Neviera: date e orari; Riapre il presepe meccanizzato di Campo Ligure: oltre 70 metri quadrati di esposizione; Trekking ed escursioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riapre il castello di Campo Ligure, visite guidate con salita alla torre - A partire da giovedì 1 maggio 2025 e per tutta la stagione primaverile ed estiva il castello di Campo Ligure, uno dei Borghi più Belli d'Italia, sarà nuovamente accessibile al pubblico con i seguenti ... 🔗genovatoday.it