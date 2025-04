Riapertura dello spazio aereo dopo l' eruzione dell' Etna voli regolari

dell'aeroporto di Catania, rende noto che in seguito all’attività eruttiva dell’Etna di questa mattina, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi possibili restrizioni ad arrivi e partenze dei voli presso il nostro scalo. L’unità di crisi sta monitorando. 🔗 Cataniatoday.it - Riapertura dello spazio aereo dopo l'eruzione dell'Etna, voli regolari Sac, società di gestione di gestione'aeroporto di Catania, rende noto che in seguito all’attività eruttivadi questa mattina, nella giornata di oggi potrebbero verificarsi possibili restrizioni ad arrivi e partenze deipresso il nostro scalo. L’unità di crisi sta monitorando. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

India, tensione con Pakistan dopo l’attacco in Kashmir: spazio aereo chiuso e visti revocati - Sale la tensione tra India e Pakistan, dopo l’attacco contro i turisti nel Kashmir – regione da anni contesta tra i due Paesi – avvenuto martedì 22 aprile nel quale sono morte 26 persone, Nuova Delhi lancia un’offensiva diplomatica contro Islamabad, accusandola di esserne la responsabile. India revoca tutti i visti rilasciati a cittadini pakistani In una dichiarazione, il ministero degli Esteri indiano ha affermato che tutti i visti rilasciati ai cittadini pakistani saranno revocati a partire da domenica 27 aprile, consigliando inoltre ai cittadini indiani di non recarsi in Pakistan. 🔗lapresse.it

Inter, 3 è il numero perfetto: i punti, gli autogol e le reti di Arnautovic. L’austriaco troverà più spazio dopo essersi sbloccato in campionato? - ll giudizio sulla prestazione di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, con il gol decisivo contro la Fiorentina. Tutti i dettagli L’Inter fa 3 nel 2-1 alla Fiorentina. É il numero delle autoreti a favore in questa stagione e anche dei gol messi a segno da Arnautovic, entrato al posto di Thuram e rivelatosi fondamentale per la […] 🔗calcionews24.com

Aeroporto, spazio aereo chiuso a Sud-est fino alle 18:30 - Sac, società di gestione dello scalo etneo, comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, "l’unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-est del vulcano (settore B1) fino alle... 🔗cataniatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Riapertura dello spazio aereo dopo l'eruzione dell'Etna, voli regolari; Blocco aereo Europa, Oggi no-fly zone in Belgio: riaperto l’aeroporto; E se oltre ai voli fra Russia e USA venissero riattivati quelli con l'Europa?; In Ucraina si prevede di aprire parzialmente lo spazio aereo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Spazio aereo più efficiente”, come cambiano i voli dopo il via libera dal Parlamento europeo - Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva nuove regole per migliorare la gestione dello spazio aereo. Voli diretti ... all’aeroporto di Gibilterra. Dopo la Brexit, la Commissione ... 🔗msn.com

Algeria e Mali, il rischio di una guerra: chiuso lo spazio aereo dopo l'abbattimento di un drone, cosa sta succedendo - Le relazioni tra Algeria e Mali sono precipitate dopo l’abbattimento di un drone ... sostenendo che il velivolo avrebbe violato il proprio spazio aereo sorvolando per circa due chilometri ... 🔗msn.com