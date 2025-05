Rhove ritorna sulle scene con il nuovo singolo Laprovince #4

Rhove ritorna sulle scene con il nuovo singolo Laprovince #4, da venerdì 2 maggio su tutte le piattaforme digitali via EMI Records Italy/Universal Music Italia. La nuova Era discografica dell'artista si apre con il quarto "capitolo" della sua serie di brani dedicati a Rho e al suo mondo.Crudo, autentico e carico di energia, il pezzo è un tributo alla provincia che lo ha cresciuto e alla realtà da cui tutto è partito. Sonorità potenti e ritmi incalzanti accompagnano un immaginario fatto di sport, velocità e adrenalina, il brano non è solo un singolo, ma l'inizio di un nuovo capitolo musicale: Rhove è tornato ed è pronto a riconnettersi con il suo pubblico e a raccontare nuove storie con una serie di brani in arrivo prossimamente.

