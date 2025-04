Returnal si aggiorna e riceve il supporto per PS5 Pro ed alcune migliorie

Returnal riceve un nuovo aggiornamento gratuito che ne migliora la resa visiva su PS5 Pro. Housemarque ha infatti annunciato proprio in queste ore la patch con un post ufficiale su X, confermando che il titolo ora sfrutta appieno le capacità della nuova console Sony, offrendo una risoluzione molto più elevata.Stando al team di sviluppo di Sony, la nuova versione supporta fino a 2,5 volte più pixel rispetto alla precedente, offrendo un’esperienza visiva più nitida e dettagliata, pur senza introdurre nuovi contenuti narrativi o di gameplay. Si tratta quindi di un miglioramento puramente tecnico, ma significativo per chi dispone di un display ad alta definizione e della PlayStation 5 Pro.Aggiungiamo che in origine, Returnal utilizzava un sistema di reconstruction temporale che partiva da una risoluzione più bassa, poi ricostruita fino a 1440p e infine sottoposta a upscale 4K. 🔗 Game-experience.it - Returnal si aggiorna e riceve il supporto per PS5 Pro ed alcune migliorie A sorpresa, in occasione del suo quarto anniversario,un nuovomento gratuito che ne migliora la resa visiva su PS5 Pro. Housemarque ha infatti annunciato proprio in queste ore la patch con un post ufficiale su X, confermando che il titolo ora sfrutta appieno le capacità della nuova console Sony, offrendo una risoluzione molto più elevata.Stando al team di sviluppo di Sony, la nuova versione supporta fino a 2,5 volte più pixel rispetto alla precedente, offrendo un’esperienza visiva più nitida e dettagliata, pur senza introdurre nuovi contenuti narrativi o di gameplay. Si tratta quindi di un miglioramento puramente tecnico, ma significativo per chi dispone di un display ad alta definizione e della PlayStation 5 Pro.Aggiungiamo che in origine,utilizzava un sistema di reconstruction temporale che partiva da una risoluzione più bassa, poi ricostruita fino a 1440p e infine sottoposta a upscale 4K. 🔗 Game-experience.it

