Retroscena Inter-Roma Claudio Ranieri | Adesso cominciano a protestare Fanno sempre…

Roma ha espugnato lo stadio “Giuseppe Meazza” sconfiggendo l’Inter per 1-0 grazie al gol di Soulè al 22? e riguardo l’importante match disputato tra nerazzurri e giallorossi, la rubrica della piattaforma DAZN “Bordocam“, come tutte le settimane ha raccontato episodi alcuni episodi non visti durante i 90 minuti di gioco. Uno di .L'articolo Retroscena Inter-Roma, Claudio Ranieri: “Adesso cominciano a protestare. Fanno sempre.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:Roma-Inter, streaming gratis oggi LIVE e diretta tv Serie A: dove vedere Serie ABosco: “Nel 2001 i cocchi della Federazione avevano la maglia giallorossa. La Gazzetta è la cheerleader dell’Inter per il.”Roma-Lazio 2-0, Paulo Dybala sostituito sbeffeggia i tifosi della Lazio con Claudio Ranieri che ride (FOTO)Camelio attacca Ranieri: “Non è successo niente di grave, è stato un coatto. 🔗 Domenica pomeriggio laha espugnato lo stadio “Giuseppe Meazza” sconfiggendo l’per 1-0 grazie al gol di Soulè al 22? e riguardo l’importante match disputato tra nerazzurri e giallorossi, la rubrica della piattaforma DAZN “Bordocam“, come tutte le settimane ha raccontato episodi alcuni episodi non visti durante i 90 minuti di gioco. Uno di .L'articolo: “sempre.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:, streaming gratis oggi LIVE e diretta tv Serie A: dove vedere Serie ABosco: “Nel 2001 i cocchi della Federazione avevano la maglia giallorossa. La Gazzetta è la cheerleader dell’per il.”-Lazio 2-0, Paulo Dybala sostituito sbeffeggia i tifosi della Lazio conche ride (FOTO)Camelio attacca: “Non è successo niente di grave, è stato un coatto. 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Claudio Ranieri: "La Roma guarda avanti, ora sfida contro il Como" - "Stiamo bene ma ogni partita fa storia a sè, ora c'è il Como che sta facendo molto molto bene. La mia mente ha già cancellato questa partita perchè penso al Como". Così il tecnico della Roma Claudio Ranieri dopo la vittoria contro il Monza all'Olimpico. "Ho sempre creduto in Soulè, si vede che è un ragazzo di talanto. E' lui il futuro della Roma. La cosa più importante è che ora i tifosi credono in noi. 🔗quotidiano.net

Claudio Ranieri spiega come ha fatto a trasformare la Roma: “È una questione di sensibilità e di rispetto” - Dopo la roboante vittoria della sua Roma sul Monza, Claudio Ranieri ha spiegato in che modo è riuscito a trasformare la squadra giallorossa dal suo arrivo in panchina tramutandola da formazione in grande difficoltà e contestata dai tifosi a squadra più in forma della Serie A.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Esonero Baroni, la Lazio pensa al cambio in panchina! Clamoroso retroscena tra il tecnico e Claudio Lotito - Esonero Baroni, la Lazio mette in discussione l’operato del tecnico biancoceleste in vista della prossima stagione. Ecco l’indiscrezione Secondo quanto riportato da Schira, non c’è un bel clima in casa Lazio: un grande rendimento in Europa League, ma dall’altra parte Claudio Lotito non è assolutamente soddisfatto del bilancio definitivo di Baroni. Nel mezzo l’ipotesi di […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter-Roma, a Ranieri non piacciono le proteste. Va da Darmian e gli dice: “Siete…”; Inter-Roma, il retroscena sul gol di Soulé: la frase di Ranieri; Roma, Ranieri: Vittoria dedicata ai tifosi. Ripensamento? Già consegnato il tesserino a Coverciano. Rivivi la diretta; Inter-Roma, il retroscena sul gol di Soulé: la frase di Ranieri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter-Roma, a Ranieri non piacciono le proteste. Va da Darmian e gli dice: “Siete…” - A Ranieri non piacciono le proteste nerazzurre per un pestone ai danni di Frattesi, ne parla con Darmian a qualche metro da lui ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Roma, il retroscena sul gol di Soulé: la frase di Ranieri - INTER ROMA GOL- Inter-Roma la apre Soulé con un gol importantissimo, che potrebbe valere un posto in Europa per i giallorossi. L’azione del gol che ha portato lo 0-1 al Meazza, però è frutto di una pr ... 🔗msn.com

Ranieri nota il gesto di Simone Inzaghi durante Inter-Roma e lancia un urlo: “Fanno sempre così” - Claudio Ranieri durante Inter-Roma nota un gesto di Simone Inzaghi che non gli è piaciuto. Rivolgendosi alla sua panchina urla: “Adesso iniziano a protestare, fanno sempre così”. 🔗fanpage.it