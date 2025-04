Reti idriche 9 milioni per ridurre le perdite

milioni destinati al miglioramento delle Reti idriche per ridurne le perdite". Via libera della giunta delle Marche su proposta dell’assessore Stefano Aguzzi (foto). Nello stesso tempo si procederà anche alla ripartizione delle somme nei confronti degli enti di governo dell’Ambito territoriale ottimale. "Sono interventi assolutamente necessari per consentire di avere Reti idriche efficienti, così da evitare dispendiose perdite di acqua – dice Aguzzi –. Viviamo un momento particolare sul piano climatico e ogni anno ci troviamo ad affrontare situazioni di allerta". Nello specifico, spiega la Regione, "i progetti mirano al rilievo e distrettualizzazione delle Reti idriche, al rinnovo dei sistemi di contabilizzazione dei consumi e individuazione delle perdite di rete, all’automatizzazione di misure di pressione, portata e consumi, alla ristrutturazione di impianti e condotte". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Reti idriche, 9 milioni per ridurre le perdite "Individuati i progetti che beneficeranno dei 9destinati al miglioramento delleper ridurne le". Via libera della giunta delle Marche su proposta dell’assessore Stefano Aguzzi (foto). Nello stesso tempo si procederà anche alla ripartizione delle somme nei confronti degli enti di governo dell’Ambito territoriale ottimale. "Sono interventi assolutamente necessari per consentire di avereefficienti, così da evitare dispendiosedi acqua – dice Aguzzi –. Viviamo un momento particolare sul piano climatico e ogni anno ci troviamo ad affrontare situazioni di allerta". Nello specifico, spiega la Regione, "i progetti mirano al rilievo e distrettualizzazione delle, al rinnovo dei sistemi di contabilizzazione dei consumi e individuazione delledi rete, all’automatizzazione di misure di pressione, portata e consumi, alla ristrutturazione di impianti e condotte". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Schifani “In Sicilia altri interventi da 70 milioni per reti idriche” - AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Abbiamo previsto altri 17 interventi con 70 milioni per altre reti idriche. Stiamo affrontando il tema delle reti idriche non soltanto ad Agrigento ma nel comparto siciliano perché non esiste solo Agrigento che ha questi problemi. La strategia è questa, quella di lavorare sui dissalatori da un lato, quindi nuova acqua potabile ed evitare la dispersione dell’acqua”. Così il presidente della Regione Renato Schifani ad Agrigento per inaugurare il cantiere dei lavori per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento. 🔗unlimitednews.it

Amap, pioggia di soldi per le reti idriche palermitane: finanziamento da 135 milioni - Dodici opere da realizzare per risolvere l'emergenza acqua a Palermo. Tra gli interventi previsti: un nuovo potabilizzatore per la sorgente Presidiana, l’adeguamento e l’ammodernamento del potabilizzatore dello Jato. Le opere saranno realizzate grazie a un finanziamento da 135 milioni di euro che... 🔗palermotoday.it

‘Unica’ cede le reti idriche: "Più fondi sul territorio" - Le cinque aziende a partecipazione pubblica, proprietarie delle reti idriche nelle province romagnole (Amir a Rimini, Sis a Cattolica, Unica Reti a Forlì-Cesena, Ravenna Holding a Ravenna e Team Spa a Lugo) si avviano ad essere incorporate in Romagna Acque. Una operazione che sta facendo discutere, ma dei cui benefici è certo Stefano Bellavista, presidente di Unica Reti, società partecipata dai 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena (con Livia Tellus al 51%) proprietaria delle reti idrica e del gas. 🔗ilrestodelcarlino.it

