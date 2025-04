Rete di pronto intervento in caso di arresto cardiaco | Un’app per salvare vite

caso di arresto cardiaco improvviso ogni secondo è prezioso: garantire una risposta tempestiva può fare la differenza tra la vita e la morte. A questo obiettivo concorre Dae Marche, una app, attraverso la quale i cittadini registrati come "First Responder" ricevono una notifica immediata sullo smartphone che li informa di un possibile arresto cardiaco: con un semplice clic sul display "Posso intervenire", possono attivarsi per fare la differenza. La nuova app, già operativa, è stata presentata nella sede della Regione, presenti l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il direttore dell'Ars Flavia Carle, il direttore del Dipartimento salute Antonio Draisci, il dirigente del Sistema integrato delle emergenze Andrea Fazi.Dae Marche fornisce la mappatura dei defibrillatori semiautomatici (Dae) presenti sul territorio regionale e consente l'allertamento dei First Responders, cioè di qualunque cittadino che, registratosi sull'app, può dare la sua disponibilità ad intervenire se si trova nelle vicinanze dell'evento.

