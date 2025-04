Resta intrappolato nel fiume Ronco per tentare di salvare il cane scivolato in acqua

salvare un uomo che oggi pomeriggio, mercoledì, è finito nel fiume Ronco, nei pressi di Spinadello (Forlimpopoli). L'uomo, circa 40 anni, è caduto in acqua nel tentativo di salvare il cane, a sua volta finito in acqua dopo essere. 🔗 Forlitoday.it - Resta intrappolato nel fiume Ronco per tentare di salvare il cane scivolato in acqua Intervento di soccorso dei vigili del fuoco in tenuta fluviale perun uomo che oggi pomeriggio, mercoledì, è finito nel, nei pressi di Spinadello (Forlimpopoli). L'uomo, circa 40 anni, è caduto innel tentativo diil, a sua volta finito indopo essere. 🔗 Forlitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Resta intrappolato nel fiume Ronco per tentare di salvare il cane scivolato in acqua: salvato dai vigili del fuoco - Intervento di soccorso dei vigili del fuoco in tenuta fluviale per salvare un uomo che oggi pomeriggio, mercoledì, è finito nel fiume Ronco, nei pressi di Spinadello (Forlimpopoli). L'uomo, circa 40 anni, è caduto in acqua nel tentativo di salvare il cane, a sua volta finito in acqua dopo essere... 🔗forlitoday.it

Putin-Witkoff, colloquio fiume su Ucraina. Ma incontro con Trump resta incognita - (Adnkronos) – Un incontro fiume durato quattro ore e mezzo e terminato alle dieci di ieri sera (ora di San Pietroburgo) quello fra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin, a porte chiuse nella biblioteca presidenziale di San Pietroburgo, dopo un nuovo colloquio, al Gran Europe Hotel della città russa […] 🔗periodicodaily.com

Rientra l'allarme sul fiume Pescara: golene riaperte, ma resta l'allerta meteo - "Dopo un’attenta valutazione, è stato accertato che non vi sono criticità legate a deflussi di piena al di fuori degli argini e che la situazione può essere gestita con ordinari interventi sul territorio. L’emergenza può quindi considerarsi conclusa e, per questo motivo, è stata disposta la... 🔗ilpescara.it

Cosa riportano altre fonti

Resta intrappolato nel fiume Ronco per tentare di salvare il cane scivolato in acqua: salvato dai vigili del fuoco; Incidente: cade nel rio e resta intrappolato tre ore in auto; Resta intrappolato nel fiume Ronco per tentare di salvare il cane scivolato in acqua | salvato dai vigili del fuoco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Kayakista resta intrappolato nel fiume: salvato dopo 20 ore solo grazie all’amputazione della gamba - Un turista ha subito l’amputazione di una gamba in mezzo a un fiume in piena in Tasmania dopo essere rimasto intrappolato tra le rocce durante un’escursione in kayak con alcuni amici. 🔗msn.com