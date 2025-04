Rendiconto finanziario Micci all’amministrazione | Fatte cose che gli uffici potevano fare senza di voi

Rendiconto finanziario in consiglio comunale. Il documento economico che mostra le spese e entrate di palazzo dei Priori nel 2024, e che si sofferma anche sull'operato dei vari assessorati, è giunto alla votazione nell'ultima seduta consiliare, dopo il passaggio, avvenuto prima di Pasqua. 🔗 Viterbotoday.it - Rendiconto finanziario, Micci all’amministrazione: “Fatte cose che gli uffici potevano fare senza di voi" Tempo diin consiglio comunale. Il documento economico che mostra le spese e entrate di palazzo dei Priori nel 2024, e che si sofferma anche sull'operato dei vari assessorati, è giunto alla votazione nell'ultima seduta consiliare, dopo il passaggio, avvenuto prima di Pasqua. 🔗 Viterbotoday.it

Rendiconto finanziario, saldo di cassa oltre gli 11 milioni. "Mantenuto un equilibrio finanziario stabile" - La giunta comunale di Riccione ha approvato gli schemi del rendiconto finanziario per l’esercizio 2024 che sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale entro la fine di aprile, confermando "la solidità economica dell'ente e la capacità di garantire servizi efficienti alla comunità"... 🔗riminitoday.it

Ok al rendiconto finanziario del Comune: l’indebitamento scende, dissesto in chiusura entro il 2025 - Tempo di lettura: 6 minutiUn avanzo di 53 milioni, un disavanzo di 1 milione e 900 mila euro significano che il dissesto del Comune capoluogo è in chiusura per il 2025. Il Rendiconto finanziario del 2024 dell’Amministrazione di Palazzo Mosti è stato approvato questa mattina dalla maggioranza mastelliana. I tre elementi numerosi riportati in Consiglio Comunale, riunito oggi per decidere su questo punto nodale della vita dell’ente Comune, dalla relazione dell’assessore comunale al Bilancio Maria Carmela Serluca danno il senso del rilievo anche politico che ha assunto quest’anno un adempimento ... 🔗anteprima24.it

Condominio: nullo il rendiconto senza registro di contabilità, riepilogo finanziario o nota sintetica - In tema di gestione condominiale, l’articolo 1130-bis Codice civile impone all’amministratore l’obbligo di redigere il rendiconto corredato del registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota ... 🔗ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Con il rendiconto finanziario una chiave di accesso al credito - La centralità del rendiconto finanziario è indubbia nonostante l’abitudine delle imprese verso questo documento sia inferiore rispetto agli altri documenti che compongono il bilancio dell’esercizio, ... 🔗ntplusfisco.ilsole24ore.com