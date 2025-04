Lanazione.it - Rendiconto di gestione e variazione di bilancio. Lite sui numeri del Palazzo

Daldi2024 alladeldi previsione, i conti del Comune sono stati al centro del dibattito in Consiglio. L’assessore Riccardo Pagni ha illustrato i: "Lacontabile del 2024 evidenzia un fondo cassa di 40 milioni di euro; i residui attivi sono 102 milioni, quelli passivi 21,3 milioni. Il risultato di amministrazione è di 81,4 milioni, il totale della parte destinata agli investimenti è di 376.392,17 euro; l’avanzo libero è 1,4 milioni"."Con l’evento alluvionale che ha colpito Siena il 17 ottobre 2024, il Comune ha avuto la necessità di prevedere spese straordinarie per 150mila euro a famiglie e imprese danneggiate". Per le entrate, "il totale degli accertamenti 2024 è stato 144,3 milioni, di cui incassati 103,9 milioni. Nel 2023 l’ente ha incassato il 62,14%, mentre nel 2024 il 72,02%. 🔗 Lanazione.it