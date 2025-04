Relax in piazza Grandi | Il verde e la fontana Angolo di quiete nel caos

piazza verde con una grande e singolare fontana al centro dedicata a un importante scultore scapigliato: Giuseppe Grandi, noto in città per la statua a Cesare Beccaria e soprattutto per il monumento alle Cinque Giornate nell’omonima piazza (che, dopo anni di lavoro, non vide mai realizzato). piazza Grandi a lato di viale Corsica, poco oltre la circonvallazione, è un Angolo di tranquillità nello scorrere del traffico da e per Linate. Lo conferma anche Dario Ciolina, frequentatore abituale della piazza: "Mi concedo volentieri una mezz’ora rilassata di lettura dei giornali su una di queste panchine". La piazza non ha particolari problemi di degrado o sicurezza. "È abbastanza curata. C’è qualche disadattato, qualche senzatetto che dorme qui, ma problemi non ce ne sono". Uno dei segreti ben conservati del monumento al centro della piazza è sottoterra: nelle viscere della fontana c’è infatti uno dei primi rifugi antiaerei realizzati in città. 🔗 Ilgiorno.it - Relax in piazza Grandi: "Il verde e la fontana. Angolo di quiete nel caos" Una piccolacon una grande e singolareal centro dedicata a un importante scultore scapigliato: Giuseppe, noto in città per la statua a Cesare Beccaria e soprattutto per il monumento alle Cinque Giornate nell’omonima(che, dopo anni di lavoro, non vide mai realizzato).a lato di viale Corsica, poco oltre la circonvallazione, è undi tranquillità nello scorrere del traffico da e per Linate. Lo conferma anche Dario Ciolina, frequentatore abituale della: "Mi concedo volentieri una mezz’ora rilassata di lettura dei giornali su una di queste panchine". Lanon ha particolari problemi di degrado o sicurezza. "È abbastanza curata. C’è qualche disadattato, qualche senzatetto che dorme qui, ma problemi non ce ne sono". Uno dei segreti ben conservati del monumento al centro dellaè sottoterra: nelle viscere dellac’è infatti uno dei primi rifugi antiaerei realizzati in città. 🔗 Ilgiorno.it

