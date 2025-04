Reinhold Messner | Vivo senza rimpianti Morire non è difficile lo è sopravvivere Gli alpinisti di oggi? Devono saper essere anche buoni scrittori

Ottantenne, primo uomo a conquistare tutte le 14 vette oltre gli 8mila metri, presenta al 73esimo Trento Film Festival il suo nuovo documentario da regista, K2 – La grande controversia, sulla prima ascesa italiana verso il K2 del 1954 🔗 Vanityfair.it

K2, la grande controversia. Da Reinhold Messner il racconto dell'impresa italiana del '54 - Il nuovo documentario del leggendario alpinista altoatesino racconta della conquista italiana del K2, e della controversia durata decenni con al centro Walter Bonatti ... 🔗rainews.it

Alla scoperta dei Boschi di Carrega con il "Reinhold Messner" della Val Baganza - Di Redazione Felino, 29 aprile 2025 - Dopo le salite al Monte Bastia e al Monte Bosso, Nicola Comparato ha scelto una meta più accessibile ma altrettanto significativa: i Boschi di Carrega, raggiunti ... 🔗gazzettadellemilia.it

Reinhold messner presenta il documentario sul k2 e riflette sull’eredità di walter bonatti - Al trento film festival 2025, reinhold messner presenta il documentario k2 - der grosse streit, riflettendo sulla controversia della scalata del k2 e sull’eredità di walter bonatti nell’alpinismo. 🔗gaeta.it