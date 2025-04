Regno Unito la lettera aperta di 400 star a sostegno delle persone transgender

star britanniche dello spettacolo alzano la voce in difesa dei transgender nel Regno Unito e, per esteso, nel resto del mondo con una lettera aperta indirizzata all’industria del cinema e della tivù. Circa 400 attori, registi e professionisti del settore hanno infatti sottoscritto un documento con cui chiedono un intervento concreto a due settimane dalla discussa sentenza della Corte suprema di Londra che, ai fini della legge sulle pari opportunità, ha stabilito che la definizione giuridica di donna debba dipendere esclusivamente dal sesso biologico. Tradotto, le donne trans non possono essere considerate, per l’appunto, donne. La sentenza ha sollevato aspre polemiche nella nazione, soprattutto dopo la pubblicazione delle linee guida preliminari che proibiscono, per esempio, alle trans di usare i bagni pubblici delle donne e viceversa. 🔗 Lettera43.it - Regno Unito, la lettera aperta di 400 star a sostegno delle persone transgender Lebritanniche dello spettacolo alzano la voce in difesa deinele, per esteso, nel resto del mondo con unaindirizzata all’industria del cinema e della tivù. Circa 400 attori, registi e professionisti del settore hanno infatti sottoscritto un documento con cui chiedono un intervento concreto a due settimane dalla discussa sentenza della Corte suprema di Londra che, ai fini della legge sulle pari opportunità, ha stabilito che la definizione giuridica di donna debba dipendere esclusivamente dal sesso biologico. Tradotto, le donne trans non possono essere considerate, per l’appunto, donne. La sentenza ha sollevato aspre polemiche nella nazione, soprattutto dopo la pubblicazionelinee guida preliminari che proibiscono, per esempio, alle trans di usare i bagni pubblicidonne e viceversa. 🔗 Lettera43.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al via nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon - Partite le riprese della serie spin off Sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, la serie di successo ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie continua a raccontare l’epica storia della Casa Targaryen. 🔗361magazine.com

Istruttori, tecnici, intelligence: svelato il ruolo centrale del Regno Unito nella guerra in Ucraina - Il sostegno del Regno Unito nei confronti dell’Ucraina contro la Russia è stato – sin dall’inizio – molto più rilevante e pervasivo di quanto la stampa “mainstream” e le nazioni occidentali abbiano sin qui ammesso. Un’inchiesta esclusiva pubblicata dal The Times dimostra che, contrariamente a quanto dichiarato ufficialmente dai Paesi coinvolti, il supporto britannico è andato ben oltre la fornitura di armi, includendo operazioni segrete, intelligence di alto livello e una diplomazia militare che ha tenuto unita la coalizione anti-russa in momenti di grave tensione. 🔗it.insideover.com

Camilla visita una scuola a Roma, i bambini salutano la Regina sventolando bandiere del Regno Unito - (Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2025 La Regina Camilla ha visitato l'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, incontrando studenti, docenti, dirigenti scolastici. Presente il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. All'ingresso, numerosi bambini hanno salutato la Regina sventolando bandiere del Regno Unito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regno Unito, la lettera aperta di 400 star a sostegno delle persone transgender; La lettera aperta degli operatori dei cavi ai decisori UE, GB e NATO; Lettera aperta alla Bbc per un doc su Gaza rimosso: «È pura censura»; Abusi e molestie nei grandi ristoranti sono un problema onnipresente. La rivolta delle chef. 🔗Ne parlano su altre fonti

Regno Unito e Ue si avvicinano su difesa e mobilità giovanile: accordo in vista - Regno Unito e Unione Europea si stanno avvicinando a un accordo sulla difesa e sulla mobilità giovanile, con i dettagli che verranno annunciati al primo summit bilaterale. 🔗ilsole24ore.com

Lettera aperta di duecento ex diplomatici americani: occorre resistere a Trump - Oltre 200 ex funzionari della sicurezza nazionale e diplomatici americani chiedono di opporsi a quello che definiscono «l'attacco» alla democrazia da parte ... 🔗msn.com

Sicurezza dei cavi sottomarini. La ‘Lettera’ degli operatori a Ue, Regno Unito e NATO: "È priorità strategica" - Le infrastrutture di comunicazione globale sono sotto attacco, con un preoccupante aumento di sabotaggio ai cavi sottomarini che solleva seri allarmi tra i… Leggi ... 🔗informazione.it