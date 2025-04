Regione ottimista | Offerte solide per La Perla

Perla, alla luce delle tante Offerte arrivate per l’acquisizione dello storico marchio bolognese della moda. Un "cauto ottimismo", manifesta l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia."La procedura è aperta, ma sarà chiusa a giorni. A quanto trapela – aggiunge – esistono Offerte che hanno una loro solidità sia dal punto di vista della prospettiva industriale, sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista dei livelli di management che verranno messi in campo". Quindi, sottolinea Paglia, "esistono potenziali soluzioni che possono indicare uno sblocco positivo alla vertenza". Resta però l’impasse sul fronte degli ammortizzatori sociali, dopo la ‘scomparsa’ dell’emendamento per garantire la continuità della cassa integrazione per 50 lavoratrici rimaste oggi senza alcuna tutela. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Regione ottimista: "Offerte solide per La Perla" La giunta de Pascale intravede il lieto fine sulla vicenda La, alla luce delle tantearrivate per l’acquisizione dello storico marchio bolognese della moda. Un "cauto ottimismo", manifesta l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia."La procedura è aperta, ma sarà chiusa a giorni. A quanto trapela – aggiunge – esistonoche hanno una loro solidità sia dal punto di vista della prospettiva industriale, sia dal punto di vista della capacità finanziaria, sia dal punto di vista dei livelli di management che verranno messi in campo". Quindi, sottolinea Paglia, "esistono potenziali soluzioni che possono indicare uno sblocco positivo alla vertenza". Resta però l’impasse sul fronte degli ammortizzatori sociali, dopo la ‘scomparsa’ dell’emendamento per garantire la continuità della cassa integrazione per 50 lavoratrici rimaste oggi senza alcuna tutela. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

A Forlì-Cesena si concentra il 10% delle offerte di lavoro in regione, la top five dei profili più richiesti - Anche nel 2024, il mercato del lavoro in Emilia-Romagna si conferma dinamico e in costante crescita con oltre 55mila offerte di lavoro pubblicate in regione. Secondo l'osservatorio Mercato del Lavoro 2024 di Infojobs, piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, l’Emilia-Romagna... 🔗forlitoday.it

Offerte di lavoro, Ferrara ultima in regione. Ma ci sono timidi segnali di risveglio - Ferrara chiude la classifica delle province emiliano-romagnole per numero di offerte di lavoro nel 2024, registrando solo il 4% del totale regionale. È quanto emerge dal nuovo osservatorio stilato da InfoJobs sul mercato del lavoro, che fotografa un panorama nazionale in cui l’Emilia-Romagna si... 🔗ferraratoday.it