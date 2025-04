Regione Campania 15 milioni per lo Stadio Partenio-Lombardi | De Luca conferma l' impegno

Il Consigliere Regionale Enzo Alaia ha incontrato stamani il Governatore Vincenzo De Luca che, su esplicita richiesta dell'esponente di Italia Viva, ha confermato l'impegno della Regione Campania a stanziare un contributo di 1,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento dello Stadio.

Arlas; Ditto solleva il caso: Da 10 anni in liquidazione ma costa milioni alla Regione Campania senza creare lavoro - L’Arlas, istituita per supportare le politiche regionali nel campo del lavoro e della formazione, è stata chiusa nel 2016 tramite la Legge Regionale n. 1/2016. Da allora, le sue funzioni sono state trasferite a uffici regionali, consulenti e aziende esterne, ma la liquidazione non è mai stata completata. Il risultato? Un bilancio regionale gravato da costi di milioni di euro, mantenendo ancora personale in servizio. 🔗ildenaro.it

Confesercenti Campania alla Bmt: Nella nostra regione 21 milioni di turisti l’anno - In Campania 21 milioni di turisti l’anno.E’ quanto emerso dalla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che si tiene presso la Mostra d’Oltremare di Napoli sino a sabato 15 marzo. Presente Confesercenti Campania con il presidente Vincenzo Schiavo in testa. “E’ stato un onore accogliere il mnistro del turismo, Daniela Santanchè, intervenuta all’evento inaugurale della Bmt. Con il ministro – ha detto il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo – ci siamo confrontati sulla grande forza del marchio “Campania” che in questo momento, in Italia e nel mondo, è sinonimo di ... 🔗ildenaro.it

Piattaforma Step, la Regione Campania aderisce con 600 milioni: primi due bandi per Tecnologie strategiche e Aerospazio - La Regione Campania ha aderito con 600 milioni di euro alla Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform – STEP) istituita dalla Commissione europea per affrancare l’UE dalla dipendenza tecnologica verso Paesi terzi. L’adesione alla Piattaforma è stata presentata nel corso di un incontro a cui hanno preso parte il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’Autorità di Gestione del PR Campania FESR 2021-2027, Sergio Negro, la rappresentante del Dipartimento Politiche di Coesione e per il Sud, Federica Busillo e Luca Mattiotti ... 🔗ildenaro.it

