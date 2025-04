Regionali De Luca usa l’ironia | Candidato capolista? Intanto concorro con Trump per il papato

capolista alla Regione? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato, poi verifichiamo se è possibile candidarsi come capolista". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival di Ravello.De Luca, che alla luce della recente sentenza della Consulta non può candidarsi alla presidenza della Campania per la terza volta, ha aggiunto: "Stiamo aspettando la motivazione della sentenza dell'altissima Corte. Quello che è certo è che nel futuro si completerà il programma di questo governo regionale". Poi andando via dalla sala, alla domanda se sta pensando a un nome da candidare governatore ha risposto sorridendo: "De Luca".

