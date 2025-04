Regio Retica entra nel vivo presentati a St Moritz gli obiettivi del progetto

Moritz la presentazione dei prossimi step di lavoro del progetto Interreg “Regio Retica” (inaugurato ufficialmente lo scorso 29 novembre a Sondrio nell'ambito dell'evento "Valtellina Grigioni 2024, per un nuovo patto"). L'iniziativa, come è. 🔗 Sondriotoday.it - “Regio Retica” entra nel vivo, presentati a St. Moritz gli obiettivi del progetto Si è svolta ieri presso l’Hotel Reine Victoria di St.la presentazione dei prossimi step di lavoro delInterreg “Retica” (inaugurato ufficialmente lo scorso 29 novembre a Sondrio nell'ambito dell'evento "Valtellina Grigioni 2024, per un nuovo patto"). L'iniziativa, come è. 🔗 Sondriotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

CISL IrpiniaSannio, il Congresso entra nel vivo: sfide territoriali e visione europea - Ha preso ufficialmente il via la seconda giornata del IV Congresso della CISL IrpiniaSannio, evento che si conferma punto nevralgico di confronto e proposta per il territorio. Presenti, tra gli altri, il Segretario Confederale CISL Andrea Cuccello, il Segretario Generale CISL IrpiniaSannio... 🔗avellinotoday.it

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: la gara entra nel vivo per le medaglie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO 13.46 Verdù scivola ed è fuori. Aveva 1.18 di vantaggio al primo intermedio. Chiaramente si stava giocando il tutto per tutto, ma gli è andata male. E’ il turno dello sloveno Zan Kranjec (-1.26). 13.45 Ne mancano 15. Parte l’andorrano Joan Verdù (-1.14). Adesso l’asticella si alza. 13.44 Al comando Grammel con 0.14 su Pinheiro Braathen e 0. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo. Brignone ultima a partire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO 13.34 E’ il momento della canadese Britt Richardson (-0.47). 13.33 Direz fuori alla terza porta. Quello è il trabocchetto principale di questa manche: una curva verso destra angolatissima. Lì la gara non si vince, ma si può solo perdere. Serve tatticismo, prendendola con un ampio anticipo, a costo di perdere 2 decimi. 🔗oasport.it