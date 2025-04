Reggia di Caserta ingresso gratuito domenica 4 maggio

Il 4 maggio torna l'appuntamento con la domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. Tra i siti con accesso gratuito, la Reggia di Caserta aderisce all'iniziativa "domenica al Museo".

Il 25 aprile alla Reggia di Caserta accesso con biglietto gratuito - Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, la Reggia di Caserta apre al pubblico con biglietto gratuito. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e il Giardino Inglese. Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne, da giovedì 17 aprile, fino a esaurimento. 🔗anteprima24.it

Ingresso gratis nella Reggia di Caserta per la Festa della Liberazione - Venerdì 25 aprile, in occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, la Reggia di Caserta apre al pubblico con biglietto gratuito. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e il Giardino Inglese. Per... 🔗casertanews.it

Prima domenica del mese, accesso gratuito alla Reggia di Caserta - Tempo di lettura: 3 minutiDomenica 2 marzo la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese. Aperti gli Appartamenti reali e il Parco reale. Chiusi le Sale Vanvitelli e la Sala Amelio, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e il Giardino Inglese. Aperte eccezionalmente Le Serre di Graefer, dalle 8. 🔗anteprima24.it

Domenica al Museo, il 4 maggio ingresso gratuito alla Reggia di Caserta - Domenica 4 maggio, la Reggia di Caserta aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. 🔗casertaweb.com

Reggia di Caserta, pienone per la giornata a ingresso gratuito - La direttrice Maffei: "Grandi numeri ma grandissima carenza di personale. A volte, costretti a chiudere parte degli ambienti" ... 🔗rainews.it

25 aprile alla Reggia di Caserta: ingresso gratuito per celebrare la Liberazione - La Reggia di Caserta apre le sue porte gratuitamente in occasione del 25 aprile, giorno dell'anniversario della Liberazione d'Italia. Questa iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura (MiC), off ... 🔗casertaweb.com