Referendum Festi Cgil | Raggiungere il quorum e vincere è fondamentale

"Vogliamo tenacemente tenere aperta una prospettiva diversa, per una società più giusta, costituzionale e libera dalle mafie, occorre difendere il lavoro e applicare la Costituzione, e per questo raggiungere il quorum e vincere i Referendum è fondamentale". Lo ha affermato Alessio Festi, responsabile politiche della legalità della Cgil nazionale, aprendo a Palermo la campagna referendaria.

Cgil, referendum su lavoro: "Incertezze per i giovani" - Il ‘futuro’ al centro del dibattito che si è tenuto ieri alla Fiera di Pievesestina, in occasione dell’assemblea delle categorie provinciali Cgil. Alla presenza di 400 lavoratori, lavoratrici, pensionate, pensionati e di numerose associazioni del territorio, si è parlato anche di diritti e di tutele sul lavoro. È iniziata la campagna referendaria: cinque quesiti in tutto, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. 🔗ilrestodelcarlino.it

"Il referendum delle donne": sabato 8 marzo alla Cgil si parla di condizione femminile - In occasione della Giornata internazionale della donna, il prossimo sabato 8 marzo, il coordinamento Women CGIL Parma propone alle delegate e ai delegati un incontro dal titolo "Il referendum delle donne" L'appuntamento, in programma dalle ore 10 alle ore 12 nel Salone Trentin della Camera... 🔗parmatoday.it

Referendum 2025, a Viagrande "Assemblea delle assemblee” della Cgil - È tempo della “Assemblea delle assemblee” anche per la Cgil etnea che venerdì 7 marzo incontrerà delegate e delegati dei luoghi di lavoro, pensionate e pensionati, ma anche giovani e associazioni aderenti a “La via maestra”. L’evento darà il via ufficialmente alle prime azioni in vista della... 🔗cataniatoday.it

Referendum, Festi (Cgil): "Raggiungere il quorum e vincere è fondamentale" - (Adnkronos) - “Vogliamo tenacemente tenere aperta una prospettiva diversa, per una società più giusta, costituzionale e libera dalle mafie, occorre difendere il lavoro e applicare la Costituzione, e p ... 🔗msn.com

Referendum, Festi “Momento fondamentale per il futuro del Paese” - PALERMO (ITALPRESS) - "Vogliamo tenacemente tenere aperta una prospettiva diversa, per una società più giusta, costituzionale e libera dalle mafie, occor ... 🔗italpress.com

“No al bavaglio Rai”, Landini rilancia i referendum. I dubbi di Pd e M5s - La Cgil riparte con un presidio sotto la sede della tv pubblica, accusata di silenziare la consultazione referendaria. "Non vogliamo parlare non solo alla Rai. Chiediamo a tutti la giusta informazione ... 🔗ilfoglio.it