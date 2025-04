Referendum di giugno la Rai fantasma sull' informazione | ecco come possono votare i fuorisede

informazione sui Referendum dell'8 e 9 giugno 2025 da parte del servizio pubblico è andato in scena sotto la sede Rai di via Teulada nel pomeriggio di ieri, 29 aprile. Durissimo Riccardo Magi di +Europa, che parla di "una strategia precisa per far.

VIDEO | "Più informazione sui referendum dell'8 e del 9 giugno": presidio della Cgil davanti alla sede della Rai Abruzzo - Dare spazio e visibilità ai referendum abrogativi dell’8 e del 9 giugno. A chiederlo è la Cgil, scesa in strada anche a Pescara, davanti alla sede della Rai Abruzzo. “Cinque sì”, ribadisce Carmine Ranieri, segretario regionale del sindacato, “di cui le persone sanno poco o nulla, perché non... 🔗ilpescara.it

Referendum, Magi (+Europa) vestito da fantasma davanti alla Rai - Al sit-in è arrivato vestito da fantasma, il deputato di +Europa Riccardo Magi. ''Questo è il fantasma del referendum sulla cittadinanza'' 🔗imolaoggi.it

Elezioni, il primo turno 25 e 26maggio. Election day con i referendum 8 e 9 giugno - AGI - Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il dl Elezioni: per le Amministrative il primo turno sarebbe il 25 e il 26 maggio, mentre l'election day con i referendum dovrebbe essere nelle date dei ballottaggi, ovvero l'8 e 9 giugno. Approvato dl accise Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato tre schemi di Dl in materia fiscale che contengono, tra le varie prescrizioni, modifiche in materia di concordato preventivo biennale - come lo stop per i regimi forfetari e il posticipo al 30 settembre per l'adesione - e la revisione delle aliquote ... 🔗agi.it

Referendum di giugno, la Rai "fantasma" sull'informazione: ecco come possono votare i fuorisede - Durissimo Riccardo Magi di +Europa, che parla di "una strategia precisa per spingere verso l'astensione". Per i fuorisede c'è tempo solo fino al 4 maggio per presentare domanda per poter votare ... 🔗today.it

Referendum, Magi "fantasma" davanti alla Rai: "Informi sul voto dell'8 e 9 giugno" - Il blackout che ha recentemente paralizzato Spagna, Portogallo e parte della Francia ha riacceso una serie di paure e di antiche profezie. Tra social e gruppi delle varie app di messaggistica, è torna ... 🔗msn.com

Referendum, Magi e gli attivisti vestiti da fantasma in Via Teulada: La Rai informi i cittadini - (Agenzia Vista) “Non c’è niente da ridere, non è carnevale: questi sono i fantasmi dei referendum. La storia italiana si ripete sempre uguale ... 🔗stream24.ilsole24ore.com